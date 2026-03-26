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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau mit Stock und einen Friedhof.
Eine Frau aus Klagenfurt wurde gestern auf einem Friedhof von zwei Unbekannten bestohlen.
Klagenfurt
26/03/2026
Dreister Diebstahl

„2-Euro-Münze“-Trickbetrug: Seniorin (82) auf Friedhof bestohlen

Zu einem dreisten Diebstahl kam es gestern auf einem Friedhof in Klagenfurt. Zwei bislang noch Unbekannte nutzten scheinbar die Gutmütigkeit einer 82-Jährigen aus, um ihr mit Hilfe eines Trickbetrugs 100 Euro zu stehlen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Am gestrigen Mittwoch, dem 25. März 2026, wurde eine 82-jährige Klagenfurter gegen 12.15 Uhr auf einem Friedhof im Stadtgebiet von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen. Diese baten sie, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach.

Tatverdächtige auf der Flucht

Doch als sie ihre Brieftasche öffnete, griff eine der Personen plötzlich hinein und entwendete einen 100-Euro-Schein. „Die beiden Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, sind jeweils etwa 40 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten. Beide sprachen sehr gebrochen Deutsch. Nach der Tat ergriffen sie die Flucht.

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