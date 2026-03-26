Zwölf Jahre Haft für „Babysitter“: Buben sexuell missbraucht

Ein schrecklicher Fall erschütterte Kärnten. Einem Mann wurde vorgeworfen als Babysitter Kinder sexuell missbraucht zu haben. Nun kam es zu einem Urteil.

Im Zentrum eines Falles, der kaum in Worte zu fassen ist, stand ein Kärntner. Ihm wurde vorgeworfen, das Vertrauen befreundeter Familien ausgenutzt, auf deren Kinder aufgepasst zu haben und diese schwerst sexuell missbraucht zu haben. Wie Medien berichten kam es zu einem Urteil, dieses lautet auf zwölf Jahre Haft und die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Als Babysitter Vertrauen missbraucht

Bei den Opfern soll es sich zumindest um drei Kinder handeln – wir haben berichtet. Um sein Handeln zu verschleiern und die betroffenen Jungen und Mädchen einzuschüchtern, soll der Tatverdächtige die Übergriffe als „normal“ dargestellt und die Buben mit Süßigkeiten zum Schweigen instrumentalisiert haben. Der Fall wurde durch internationale Zusammenarbeit aufgedeckt. Australische Behörden stießen auf Videomaterial der Taten, die der Mann verbreitet habe. Mithilfe modernster KI-Technologie und spezieller Software zur Gesichtserkennung gelang es den Behörden, eines der Opfer zu identifizieren und die Spur nach Österreich zu verfolgen.

Traumatische Folgen für Kinder

Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Kärnten koordinierte in weiterer Folge die Ermittlungen. Die Verdachtslage gegen den Mann verdichtete sich immer mehr, schließlich kam es aufgrund der Beweislage zur Festnahme. Nun kam es zum Prozess. Wie Medien berichten schilderte eine Gerichtsgutachterin die traumatischen Folgen für die Kinder, welche nun ein Leben lang damit leben müssen, was ihnen angetan wurde. Diese können teils nicht über das Vergangene sprechen. Ein Kind könne derzeit nicht in die Schule gehen, ein anderes wurde zurückversetzt.

„Es tut mir wirklich Leid“

Weiters heißt es, dass der Angeklagte in nichts widersprach, sondern nickte und außerdem nichts beschönigte. Er selbst solle ebenso sexuelle Gewalt erfahren haben und war in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht. Laut der „Kärntner Krone“ habe sich der Mann entschuldigt: „Es tut mir wirklich leid. Ich bin mit der Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum auch einverstanden, weil ich nicht will, dass das mit mir so weitergeht.“

Zwölf Jahre Haft und Einweisung in Klinik

Die Verhandlung fand am Klagenfurter Landesgericht vor dem Schöffensenat statt. Den Vorsitz hatte Richter Gernot Kugi. Der Mann wurde zu zwölf Jahren Haft und einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt. Außerdem müsse er pro Kind 3.000 Euro Schmerzengeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 18:04 Uhr aktualisiert