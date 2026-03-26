Schulsportgütesiegel: Diese Kärntner Schulen wurden ausgezeichnet

Bei der Verleihung richteten Bildungslandesrat Peter Reichmann und Bildungsdirektorin Isabella Penz ihren Dank vor allem an die engagierten Schulleitungen sowie Pädagogen: „Sie sind es, die aus einem Lern-Raum einen Lebens-Raum machen, zu dem Bewegung und Sport einfach dazugehören.“ Herzlich gratuliert haben auch GÖD-Vorsitzender LAbg. Stefan Sandriesser und Schulsportkoorrdinator Christoph Hölzl.

„Bedeutender Beitrag zur Nachwuchsförderung“

Reichmann betonte in seiner Rede: „In der Schule wird der Grundstein für ein gesundes Leben gelegt, in dem Bewegung eine wichtige Rolle spielt. Wer hier für Bewegung und Sport begeistert wird, entdeckt oft auch Sportvereine für sich. Der Schulsport ist damit also auch ein bedeutender Beitrag zur Nachwuchsförderung.“ Die Schulsportgütesiegel werden seitens des Bundessministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) an Volksschulen, Sonderschulen, Mittelschulen, Polytechnische Schulen, Allgemeine Bildende Höhere Schulen, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen vergeben und sind vier Jahre lang gültig. Ausgezeichnet werden dabei Schulen, die besondere Akzente in den Bereichen Sport und Bewegung setzen und entsprechend vielseitige Sportmöglichkeiten anbieten, heißt es vonseiten des Landes.

Diese Bildungseinrichtungen wurden mit Bronze und Silber ausgezeichnet: BRONZE Volksschule Millstatt am See

Volksschule Völkermarkt-Tainach

Volksschule St. Veit an der Glan

Volksschule Gallizien

Volksschule Heiligengrab

Mittelschule Eberndorf

Musikmittelschule Villach-Auen

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Spittal/Drau SILBER Volksschulen Volksschule Lieserhofen

Volksschule 23 Klagenfurt-Wölfnitz

Volksschule Bodensdorf

Volksschule Eberstein

Volksschule Reichenfels

Volksschule Maria Rojach

Volksschule Kühnsdorf

Volksschule Ebene Reichenau

Volksschule Glanhofen

Volksschule Völkermarkt – St. Margarethen ob Töllerberg Mittelschulen und Bildungszentren: Mittelschule Lesachtal (mit angeschlossenen Volksschulklassen – Bildungszentrum Lesachtal)

Mittelschule Straßburg

Mittelschule Friesach Hemmaland

Mittelschule St. Veit an der Glan

Mittelschule Feldkirchen Digital

Mittelschule Weitensfeld

Mittelschule 6 Klagenfurt – St. Peter Höhere Schulen und Cluster BG/BRG Peraustraße Villach

BG/BRG für Slowenen

Bundesschulcluster (HAK & BORG) Althofen

Zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagenfurt

Bundesschulcluster Feldkirchen

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 1 Klagenfurt

Diese Bildungseinrichtungen erhielten Gold: Volksschulen Volksschule St. Jakob im Rosental

Volksschule Globasnitz

Volksschule 7 Villach-Landskron

Volksschule Hermagor

Volksschule Weißenstein

Volksschule 15 St. Georgen am Sandhof

Volksschule St. Margarethen im Lavanttal

Volksschule Goritschach

Volksschule Feistritz an der Drau

Volksschule 1 Am Kreuzbergl

Volksschule Velden

Volksschule 13 Am Spitalberg

Volksschule Tröpolach

Volksschule 12 Festung Mittelschulen (inklusive Sport und Musik) Mittelschule 2 Villach-Lind

Mittelschule St. Marein

Mittelschule Velden

Mittelschule Arnoldstein

Mittelschule 5 Klagenfurt-Wölfnitz

Mittelschule Kühnsdorf

Mittelschule Nockberge

Musikmittelschule Hermagor

Mittelschule Frantschach-St. Gertraud

Mittelschule 2 Waidmannsdorf

Mittelschule Althofen

Praxismittelschule der PH Kärnten

Mittelschule St. Jakob im Rosental

Mittelschule Völkermarkt

Ski- und Sportmittelschule Spittal/Drau (FSSZ)

Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg

Mittelschule St. Andrä

Musikmittelschule Kötschach-Mauthen Gymnasien und Handelsakademien (Sekundarstufe II) Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner (St. Paul)

BG/BRG St. Veit an der Glan

Bundesgymnasium Tanzenberg

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lerchenfeld

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Villach