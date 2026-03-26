Schulsportgütesiegel: Diese Kärntner Schulen wurden ausgezeichnet
In feierlichem Rahmen wurden heute 69 Bildungseinrichtungen in Kärnten mit dem Schulsportgütesiegel ausgezeichnet.
Bei der Verleihung richteten Bildungslandesrat Peter Reichmann und Bildungsdirektorin Isabella Penz ihren Dank vor allem an die engagierten Schulleitungen sowie Pädagogen: „Sie sind es, die aus einem Lern-Raum einen Lebens-Raum machen, zu dem Bewegung und Sport einfach dazugehören.“ Herzlich gratuliert haben auch GÖD-Vorsitzender LAbg. Stefan Sandriesser und Schulsportkoorrdinator Christoph Hölzl.
„Bedeutender Beitrag zur Nachwuchsförderung“
Reichmann betonte in seiner Rede: „In der Schule wird der Grundstein für ein gesundes Leben gelegt, in dem Bewegung eine wichtige Rolle spielt. Wer hier für Bewegung und Sport begeistert wird, entdeckt oft auch Sportvereine für sich. Der Schulsport ist damit also auch ein bedeutender Beitrag zur Nachwuchsförderung.“ Die Schulsportgütesiegel werden seitens des Bundessministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) an Volksschulen, Sonderschulen, Mittelschulen, Polytechnische Schulen, Allgemeine Bildende Höhere Schulen, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen vergeben und sind vier Jahre lang gültig. Ausgezeichnet werden dabei Schulen, die besondere Akzente in den Bereichen Sport und Bewegung setzen und entsprechend vielseitige Sportmöglichkeiten anbieten, heißt es vonseiten des Landes.
Diese Bildungseinrichtungen wurden mit Bronze und Silber ausgezeichnet:
BRONZE
- Volksschule Millstatt am See
- Volksschule Völkermarkt-Tainach
- Volksschule St. Veit an der Glan
- Volksschule Gallizien
- Volksschule Heiligengrab
- Mittelschule Eberndorf
- Musikmittelschule Villach-Auen
- Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Spittal/Drau
SILBER
Volksschulen
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Volksschule Lieserhofen
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Volksschule 23 Klagenfurt-Wölfnitz
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Volksschule Bodensdorf
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Volksschule Eberstein
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Volksschule Reichenfels
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Volksschule Maria Rojach
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Volksschule Kühnsdorf
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Volksschule Ebene Reichenau
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Volksschule Glanhofen
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Volksschule Völkermarkt – St. Margarethen ob Töllerberg
Mittelschulen und Bildungszentren:
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Mittelschule Lesachtal (mit angeschlossenen Volksschulklassen – Bildungszentrum Lesachtal)
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Mittelschule Straßburg
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Mittelschule Friesach Hemmaland
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Mittelschule St. Veit an der Glan
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Mittelschule Feldkirchen Digital
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Mittelschule Weitensfeld
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Mittelschule 6 Klagenfurt – St. Peter
Höhere Schulen und Cluster
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BG/BRG Peraustraße Villach
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BG/BRG für Slowenen
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Bundesschulcluster (HAK & BORG) Althofen
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Zweisprachige Bundeshandelsakademie Klagenfurt
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Bundesschulcluster Feldkirchen
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Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 1 Klagenfurt
Diese Bildungseinrichtungen erhielten Gold:
Volksschulen
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Volksschule St. Jakob im Rosental
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Volksschule Globasnitz
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Volksschule 7 Villach-Landskron
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Volksschule Hermagor
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Volksschule Weißenstein
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Volksschule 15 St. Georgen am Sandhof
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Volksschule St. Margarethen im Lavanttal
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Volksschule Goritschach
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Volksschule Feistritz an der Drau
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Volksschule 1 Am Kreuzbergl
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Volksschule Velden
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Volksschule 13 Am Spitalberg
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Volksschule Tröpolach
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Volksschule 12 Festung
Mittelschulen (inklusive Sport und Musik)
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Mittelschule 2 Villach-Lind
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Mittelschule St. Marein
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Mittelschule Velden
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Mittelschule Arnoldstein
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Mittelschule 5 Klagenfurt-Wölfnitz
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Mittelschule Kühnsdorf
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Mittelschule Nockberge
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Musikmittelschule Hermagor
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Mittelschule Frantschach-St. Gertraud
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Mittelschule 2 Waidmannsdorf
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Mittelschule Althofen
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Praxismittelschule der PH Kärnten
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Mittelschule St. Jakob im Rosental
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Mittelschule Völkermarkt
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Ski- und Sportmittelschule Spittal/Drau (FSSZ)
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Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg
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Mittelschule St. Andrä
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Musikmittelschule Kötschach-Mauthen
Gymnasien und Handelsakademien (Sekundarstufe II)
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Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner (St. Paul)
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BG/BRG St. Veit an der Glan
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Bundesgymnasium Tanzenberg
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Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lerchenfeld
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Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Villach