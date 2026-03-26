Millionen-Investition für den Ausbau der Universität Klagenfurt

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist bereit für das 22. Jahrhundert, heißt es in einer Aussendung des Landes Kärnten. Der geplante Erweiterungsbau steht unter dem Titel „22nd Century Center“ (22CC) und soll modernen Raum für Lehre, Forschung sowie universitäre Zusammenarbeit schaffen. Für das Gesamtprojekt sind 91,2 Millionen Euro vorgesehen, 3,5 Millionen Euro sollen als Infrastrukturzuschuss vom Land Kärnten kommen.

Klagenfurt als einer der attraktivsten Studienstandorte

„Wir haben uns bei der Bundesregierung erfolgreich für diesen wichtigen Erweiterungsbau eingesetzt und wollen Kärnten als einen der attraktivsten Studienstandorte Österreichs positionieren“, erklärt Hochschulreferent Landeshauptmann Peter Kaiser dazu. Finanz- und Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig betont die gemeinsame Verantwortung auch beim Thema studentisches Wohnen: „Wenn wir Kärnten als attraktiven Hochschulstandort weiterentwickeln wollen, müssen wir auch das studentische Wohnen konsequent mitdenken. Dieses Verständnis ist Teil der gemeinsamen Zielsetzung aller Beteiligten, und ich freue mich darauf, im Zuge der weiteren Projektentwicklung konkrete Lösungen für leistbaren Wohnraum für Studierende gemeinsam zu erarbeiten und umzusetzen.“

Stärkung des Bildungsstandortes Kärnten

Konkret will Kärnten nicht nur österreichweit, sondern auch international stärker als tertiärer Bildungsstandort wahrgenommen werden: „Wir haben die Pädagogische Hochschule Kärnten, die Fachhochschule Kärnten, die Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik und die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – vier Hochschulen, mittlerweile zwei davon als Volluniversitäten mit Doktoratsstudien“, hebt Kaiser hervor. Großes Zukunftspotential bilde vor allem auch die Vernetzung mit der Steiermark über die Koralmbahn: „Gemeinsam kommen wir auf 14 Hochschulen mit über 82.000 Studierenden. Nicht nur die Uni Klagenfurt, sondern auch dieser gesamte neue Ballungsraum ist bereit für neue Herausforderungen“, so Kaiser.

Team Kärnten unterstützt Ausbaumaßnahmen

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer unterstützt die Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen im Bereich der Uni Klagenfurt und den diesbezüglich getroffenen Beschluss in der heutigen Regierungssitzung: „Die Alpen-Adria-Universität hat enormes Potenzial, das sich durch Alleinstellungsmerkmale bei den Studienangeboten wie auch im Zusammenwirken mit Kärntner Leitbetrieben noch massiv steigern lässt. Die Gesamtprojektsumme von über 91 Millionen Euro ist eine zentrale Investition in Kärnten und für die Zukunft. Wichtig ist, dass sich auch das Land an dieser Entwicklung beteiligt.“ Köfer begrüßt die diesbezüglich geplante Absichtserklärung zwischen Land, Bundesimmobiliengesellschaft und Uni Klagenfurt. „Diese Investition stärkt nicht nur die Uni, sondern auch die Kärntner Bildungslandschaft insgesamt. Die Uni Klagenfurt befindet sich auf einem Wachstumskurs, dem jetzt auch finanziell Rechnung getragen und damit ein dringend notwendiges Update der Einrichtung ermöglicht wird“, führt Köfer ergänzend aus.