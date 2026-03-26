Grauer Freitag: Starker Nordwind mit Böen über 80 km/h möglich

Am Freitag überwiegen in Kärnten die Wolken. „Es gehen aber höchstens entlang der Grenze zu Salzburg und der Steiermark ein paar Schneeschauer nieder“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt in den Tälern. In den meisten Regionen soll es aber den ganzen Tag trocken bleiben und später kann es vor allem in Teilen Oberkärntens etwas auflockern. „Verbreitet weht starker bis stürmischer Nordwind mit Böen im Norden lokal über 80 km/h“, so die Wetterexperten weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem Grad in Mallnitz und plus sieben Grad in Villach.