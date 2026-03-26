Kärntner Seniorenring hat neue Generalsekretärin

Rund 80 Mitglieder aus ganz Kärnten folgten der Einladung, um sich über aktuelle Themen auszutauschen und Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit zu definieren, heißt es in einer Aussendung der Kärntner FPÖ. Im Zentrum der Sitzung standen die Berichte von Bundes- und Landesobmann Thomas Richler sowie von Bundes- und Landesgeschäftsführerin Iris Pirker-Frühauf.

Anregende Diskussion und offener Dialog

Sie gaben einen Überblick über laufende Aktivitäten, sowie aktuelle Herausforderungen und geplante Vorhaben auf Bundes- und Landesebene. Daraus entstand eine lebhafte Diskussion, in der zahlreiche konstruktive Beiträge aus dem Kreis der Anwesenden eingebracht wurden. „Die Sitzung zeichnete sich durch einen offenen und wertschätzenden Dialog aus, bei dem das gemeinsame Ziel im Vordergrund stand: die Interessen der Seniorinnen und Senioren weiterhin bestmöglich zu vertreten“, wird weiters mitgeteilt.

Neue Generalsekretärin des Kärntner Seniorenrings

Um die mediale Präsenz, sowie auch die organisatorische Struktur zu stärken, wurde auf Vorschlag von Obmann Thomas Richler einstimmig beschlossen, Bezirksobfrau Birgit Zemasch zur neuen Generalsekretärin des Kärntner Seniorenrings zu bestellen. „Birgit Zemasch übernimmt ab sofort die Funktion der Generalsekretärin des Kärntner Seniorenrings und steht somit als Ansprechpartnerin für Medien und Pressearbeit zur Verfügung“, so Richler. Zemasch bedankte sich bei den Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Im Anschluss folgte auf Einladung des Kärntner Seniorenrings ein gemeinsames Mittagessen, das den Tag in entspannter Atmosphäre abrundete, heißt es abschließend.