Alkoholisierter Kärntner (22) prallte gegen Leitschiene

Ein alkoholisierter 22-Jähriger verursachte auf der B70 bei Griffen einen Unfall. Er prallte gegen eine Leitschiene, blieb aber mit seinem Beifahrer unverletzt. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Ein nächtlicher Verkehrsunfall auf der B70 im Bezirk Völkermarkt endete am Donnerstagabend glücklicherweise ohne Verletzte, jedoch mit erheblichem Sachschaden und führerscheinrechtlichen Konsequenzen. Gegen 21:45 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seinem 23-jährigen Beifahrer von Griffen kommend in Richtung St. Andrä unterwegs. In einer Rechtskurve auf der Griffnerbergstraße verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet auf die linke Straßenseite, prallte gegen die Leitschiene und kam schließlich auf dem dortigen Bankett zum Stillstand.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Sowohl der Lenker als auch sein Begleiter blieben bei der Kollision unverletzt. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief jedoch positiv: Die Beamten stellten eine mittelgradige Alkoholisierung fest, woraufhin dem 22-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden, das Wrack musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.