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/ ©Freiwillige Feuerwehr Radenthein
Das Bild zeigt einen Brand in radenthein auf 5min.at.
Ursache für den Brand waren auf Stromleitungen gestürzte Bäume.
Radenthein
27/03/2026
Inklusive Brand

Bäume fielen auf Stromleitungen und sorgten für Brand in Kärnten

Gestern Abend rückte die FF Radenthein gemeinsam mit den Feuerwehren Döbriach und Untertweng zu zwei Einsätzen in der Erdmannsiedlung aus.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Am Donnerstag kam es in der Erdmannsiedlung zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen aufgrund der Unwetterlage. Um 17:31 Uhr wurde die FF Radenthein per Sirenenalarm zu einem Baum gerufen, der auf eine Stromleitung gestürzt war. Auch die Polizei war vor Ort. Wenige Stunden später kam es am selben Ort erneut zu einem Sirenenalarm wegen eines Baumes auf einer Oberleitung. Diesmal standen neben der FF Radenthein auch die FF Döbriach, die FF Untertweng sowie die Polizei im Einsatz. In beiden Fällen fing eine umliegende Wiese Feuer, welche von den Einsatzkräften gelöscht wurde.

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©Freiwillige Feuerwehr Radenthein
Nur kurze Zeit später….
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…kam es zu einem weiteren Brand.
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