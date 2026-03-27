Bäume fielen auf Stromleitungen und sorgten für Brand in Kärnten

Am Donnerstag kam es in der Erdmannsiedlung zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen aufgrund der Unwetterlage. Um 17:31 Uhr wurde die FF Radenthein per Sirenenalarm zu einem Baum gerufen, der auf eine Stromleitung gestürzt war. Auch die Polizei war vor Ort. Wenige Stunden später kam es am selben Ort erneut zu einem Sirenenalarm wegen eines Baumes auf einer Oberleitung. Diesmal standen neben der FF Radenthein auch die FF Döbriach, die FF Untertweng sowie die Polizei im Einsatz. In beiden Fällen fing eine umliegende Wiese Feuer, welche von den Einsatzkräften gelöscht wurde.

©Freiwillige Feuerwehr Radenthein Nur kurze Zeit später…. ©Freiwillige Feuerwehr Radenthein …kam es zu einem weiteren Brand.