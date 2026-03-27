Untersuchung nach Todesfall in der Justizanstalt Klagenfurt eingeleitet

Ein Todesfall in der JA Klagenfurt beschäftigt die Justiz. Die StA Graz ermittelt nach einem mutmaßlichen Suizid. Mit bereits sechs Fällen erreicht die Suizidbilanz heuer einen traurigen Höchststand.

Ein Todesfall hinter Gittern beschäftigt derzeit die Justiz. Nachdem ein Insasse der Justizanstalt Klagenfurt am Vormittag des 17. Februar leblos in seiner Zelle aufgefunden wurde, hat nun die Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen übernommen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Anstaltspersonal und einer anschließenden Verlegung in das Klinikum Klagenfurt verstarb der Mann dort am 21. Februar.

Gerichtsmedizinisches Gutachten folgt

Um Befangenheit auszuschließen, wurde das Verfahren an eine externe Behörde übertragen. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“ bestätigte die Grazer Anklagebehörde am Donnerstag, dass ein Suizidversuch als Ursache im Raum steht: „Zur Beurteilung der genauen Todesursache muss das in Auftrag gegebene gerichtsmedizinische Gutachten abgewartet werden. Der konkrete Sachverhalt soll durch die noch laufenden Ermittlungen geklärt werden.“

Dramatische Bilanz

Wann die medizinische Expertise schriftlich vorliegen wird, ist derzeit noch unklar. Der Vorfall rückt jedoch die aktuelle Bilanz im österreichischen Strafvollzug in den Fokus: Mit bereits sechs Suiziden und zwölf Versuchen erreicht die Statistik im laufenden Jahr ein Niveau, das dem gesamten Kalenderjahr 2020 entspricht.