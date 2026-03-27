Bis zu 80 km/h: Sturmböen halten Kärntens Einsatzkräfte in Atem

Österreich erlebte in den letzten 48 Stunden kräftige Windböen mit Spitzenwerten von teilweise über 100 km/h. Die Sturmböen sollen zwar heute noch anhalten, laut Wetterexperten jedoch allmählich abflachen. Besonders die Kärntner Einsatzkräfte hatten von Donnerstag auf Freitag erneut alle Hände voll zu tun. Im Mittelpunkt standen dabei immer wieder Bäume, die der enormen Windlast nicht standhielten und auf Verkehrswege stürzten – darunter auch auf Stromleitungen.

Mitten auf der Straße

In Villach wurde die Freiwillige Feuerwehr Fellach zu einem technischen Einsatz gerufen, bei dem ein großer Baum die gesamte Fahrbahn blockierte. „Mittels Motorsäge konnte dieser entfernt werden“, so der Bericht der Einsatzleitung, die dabei von der Polizei Kärnten unterstützt wurde. Ähnliche Szenen spielten sich im Lavanttal ab: Die FF St. Michael rückte am späten Mittwochabend nach Pollheim aus, da dort ebenfalls ein Baum auf die Straße gestürzt war.

©FF Fellach

Auch mitten in der Nacht alarmiert

Besonders fordernd gestaltete sich die Nacht auf Freitag für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenberg. Um kurz vor 3 Uhr morgens schrillten die Sirenen wegen eines umgestürzten Baumes auf der B92 Görtschitztal Bundesstraße. Gemeinsam mit der Straßenmeisterei Eberstein konnte die Fahrbahn befreit werden, doch die Ruhe währte nur kurz: Noch während des Einsatzes wurde telefonisch die nächste Einsatzadresse auf der L90 Knappenberger Straße übermittelt. Erst nach rund einer Stunde konnte die volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Zudem war die FF Kliening gefordert, um Bäume zu sichern, die auf die Straße zu stürzen drohten.

©Freiwillige Feuerwehr Kliening

Beruhigung der Wetterlage in Sicht

Was folgt am heutigen Freitag? Die Experten der Geosphere Austria prognostizieren für Kärnten zunächst eine dichte Wolkendecke, wobei es in den meisten Regionen trocken bleiben dürfte. „Später am Tag lockern die Wolken vor allem in Teilen Oberkärntens etwas auf. Verbreitet weht starker bis stürmischer Nordwind mit Böen im Norden lokal noch über 80 km/h“, so die Meteorologen. Am Nachmittag sollte der Wind schließlich spürbar nachlassen. Die Temperaturen bewegen sich dabei in einem kühlen Rahmen zwischen 0 Grad in Mallnitz und bis zu +8 Grad in Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 07:25 Uhr aktualisiert