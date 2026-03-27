Unwetter in Kärnten: Stromausfälle legen sogar Supermarkt lahm

In Teilen Kärntens bleibt es nach den zuletzt windigen Tagen vorerst dunkel. Experten rechnen damit, dass die punktuellen Ausfälle in vielen Gemeinden noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Die anhaltenden Unwetter hinterlassen in Kärnten deutliche Spuren in der Infrastruktur. Ein Blick auf die Störungskarte der Kärnten Netz zeigt, dass aktuell nahezu alle Bezirke von einzelnen Unterbrechungen im Stromnetz betroffen sind – die Rede ist von insgesamt 3.700 Haushalten.

„Leider hat es uns auch getroffen“

Besonders rund um den Millstätter See kommt es derzeit vereinzelt zu Ausfällen. „Der Zeitpunkt der Wiederversorgung ist leider noch nicht bekannt“, heißt es von offizieller Seite. Auch die Gemeinde Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan bleibt nicht verschont. Wie eine Leserin berichtet, kam es dort bereits bei der Öffnung einer Spar-Filiale zu Problemen, da die elektrische Schließanlage ohne Strom nicht funktioniere. Mittlerweile bestätigte der Markt: „Leider hat es uns auch getroffen, wir haben keinen Strom, daher ist der Supermarkt zur Zeit geschlossen.“

©Kärnten Netz/Störungskarte Auch die Gemeinde Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan ist vom Stromausfall betroffen.

„Dauer ist nicht bekannt“

Bürgermeister Peter Grabner erklärt zur aktuellen Lage: „Seit gestern Abend ist in den Ortsteilen Metnitz, Teichl, Klachl und Vellach der Strom großräumig ausgefallen. Die Kelag arbeitet an der Behebung. Wie lange dies noch dauern kann, ist derzeit nicht bekannt.“ In weiten Teilen des Landes wird damit gerechnet, dass die punktuellen Ausfälle noch über den ganzen Tag verteilt auftreten können.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 08:14 Uhr aktualisiert