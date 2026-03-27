Ostern im Schnee: Lawinengefahr in Kärntens Bergen verschärft sich

In den Kärntner Bergen herrscht zu Ostern winterliche Lawinengefahr. Neuschnee und Sturm verschärfen die Lage im Hochgebirge erheblich. Wintersportler sollten Touren daher besonders vorsichtig planen.

Während im Tal bereits der Frühling Einzug hält, präsentieren sich Kärntens Gipfel zu den Osterfeiertagen weiterhin in tiefwinterlichem Gewand. Der Lawinenwarndienst mahnt angesichts der aktuellen Wetterkapriolen zu besonderer Vorsicht: Neuschnee in Kombination mit teils stürmischen Winden hat die Lawinensituation im Hochgebirge erheblich verschärft.

©Land Kärnten / AvalancheReport Vor allem im Westen gilt eine erhöhte Warnstufe.

Triebschneeansammlungen bringen Gefahr

Nach Einschätzung der Experten bilden vor allem frische Triebschneeansammlungen eine tückische Gefahr. Diese können bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers ausgelöst werden – und das in allen Hangexpositionen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den klassischen Gefahrenzonen wie Rinnen, Mulden sowie den Bereichen hinter Geländekanten. In vereinzelten Fällen besteht zudem das Risiko, dass Lawinen bis in die bodennahen, schwachen Altschneeschichten durchreißen und so ein gefährliches Ausmaß annehmen. Für einen sicheren Aufenthalt im alpinen Gelände hat das Land Kärnten Verhaltensregeln aufgestellt.