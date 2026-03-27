Sanierung eingeleitet: Gastrobetrieb aus Millstatt kämpft um Fortbestand

Das Sanierungsverfahren über das „Alias“ Kino Cafe in Millstatt wurde am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Eine Fortführung des Konditoreibetriebs ist bereits geplant.

Das Landesgericht Klagenfurt hat am Freitag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über den Gastronomie- und Konditoreibetrieb „Alias“ Kino Cafe Millstatt eröffnet. Wie der KSV1870 und AKV Europa berichten, betrifft das Verfahren den Inhaber Helmut Andreas Wohlkönig, dessen Unternehmen am Standort in Millstatt am See ansässig ist.

207.000 Euro an Passiva

Nach Informationen des KSV1870 und AKV Europa belaufen sich die Passiva auf rund 207.000 Euro wobei insgesamt 23 Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind. Als Ursache für die finanzielle Schieflage werden unüberwindbare Differenzen mit der Vermieterin angeführt, die nach dreijährigem Betrieb zur Auflösung des Pachtvertrages führten. Seit Januar 2026 wird jedoch der Konditoreibetrieb fortgeführt. Eine Sanierung des Unternehmens ist ausdrücklich geplant und ein Sanierungsplan wurde bereits eingebracht. Dieser sieht eine Quote von 30 Prozent vor, zahlbar innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Plans, wobei die Erfüllung durch Mittel von dritter Seite sichergestellt werden soll. Zum Insolvenzverwalter wurde Klaus Haslinglehner bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 08:49 Uhr aktualisiert