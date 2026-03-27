Stürmischer Tag in Kärnten: Messungen zeigen Böen mit bis zu 134 km/h
Orkanböen und Stromausfälle: Ein kräftiger Nordföhn hält Kärnten und Osttirol in Atem. Wir haben die Spitzenwerte für dich zusammengefasst.
Stürmischer Start in den Freitag: Ein kräftiger Nordföhn hat Kärnten und Osttirol fest im Griff. In den vergangenen 24 Stunden sorgte die Wetterlage verbreitet für starke bis stürmische Böen, die insbesondere die Bergregionen und nördlichen Tallagen vor Herausforderungen stellten.
Spitzenwerte im Hochgebirge
Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden an der Kölnbreinsperre im Maltatal verzeichnet. „Dort erreichte der Wind 134 Kilometer pro Stunde. Auch der Katschberg meldete mit 94 Kilometern pro Stunde schwere Sturmböen“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter. Auch in tieferen Lagen blieb die Situation angespannt. Während in Obervellach Windspitzen von 84 km/h gemessen wurden, erreichten die Böen in Millstatt (81 km/h) sowie in Friesach und Mallnitz (jeweils 78 km/h) ebenfalls beachtliche Werte. Selbst im Süden des Landes, etwa am Loiblpass, wurden Geschwindigkeiten von knapp 80 km/h registriert.
Die Messwerte im Überblick (letzten 24 Stunden)
|Region
|Windgeschwindigkeit
|Maltatal
|134 km/h
|Oberkärnten
|94 km/h
|Mölltal
|84 km/h
|Millstätter See
|81 km/h
|Karawanken
|79 km/h
|Mittelkärnten
|78 km/h
|Hohe Tauern
|78 km/h
Quelle: GeoSphere Austria
Auswirkungen auf Infrastruktur und Sicherheit
Besonders in den Nockbergen, etwa im Raum Radenthein und Bad Kleinkirchheim, hinterließ der Sturm bereits deutliche Spuren. Umstürzende Bäume beschädigten Stromleitungen und führten zu weitreichenden Unterbrechungen im Netz – wir haben berichtet. Aktuell sind landesweit mehr als 3.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen. Experten mahnen zur Vorsicht, da der stürmische Wind vor allem im Norden mit Böen zwischen 80 und 90 km/h anhält. Kaufmann betont abschließend die anhaltenden Gefahren: „Der stürmische Wind kann weitere Bäume zum Umstürzen bringen – diese können Straßen- und Bahnverbindungen unterbrechen. Auch die Stromversorgung kann beeinträchtigt werden. Wer heute unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig fahren und Waldwege sowie Straßen in der Nähe von Bäumen meiden.“