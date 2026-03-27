Stürmischer Tag in Kärnten: Messungen zeigen Böen mit bis zu 134 km/h

Orkanböen und Stromausfälle: Ein kräftiger Nordföhn hält Kärnten und Osttirol in Atem. Wir haben die Spitzenwerte für dich zusammengefasst.

Experten mahnen zur Vorsicht, da der stürmische Wind vor allem im Norden mit Böen zwischen 80 und 90 km/h anhält.

Experten mahnen zur Vorsicht, da der stürmische Wind vor allem im Norden mit Böen zwischen 80 und 90 km/h anhält.

Stürmischer Start in den Freitag: Ein kräftiger Nordföhn hat Kärnten und Osttirol fest im Griff. In den vergangenen 24 Stunden sorgte die Wetterlage verbreitet für starke bis stürmische Böen, die insbesondere die Bergregionen und nördlichen Tallagen vor Herausforderungen stellten.

Spitzenwerte im Hochgebirge

Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden an der Kölnbreinsperre im Maltatal verzeichnet. „Dort erreichte der Wind 134 Kilometer pro Stunde. Auch der Katschberg meldete mit 94 Kilometern pro Stunde schwere Sturmböen“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter. Auch in tieferen Lagen blieb die Situation angespannt. Während in Obervellach Windspitzen von 84 km/h gemessen wurden, erreichten die Böen in Millstatt (81 km/h) sowie in Friesach und Mallnitz (jeweils 78 km/h) ebenfalls beachtliche Werte. Selbst im Süden des Landes, etwa am Loiblpass, wurden Geschwindigkeiten von knapp 80 km/h registriert.

©tauernwetter.at Ein kräftiger Nordföhn hat Kärnten und Osttirol fest im Griff.

Die Messwerte im Überblick (letzten 24 Stunden)

Region Windgeschwindigkeit Maltatal 134 km/h Oberkärnten 94 km/h Mölltal 84 km/h Millstätter See 81 km/h Karawanken 79 km/h Mittelkärnten 78 km/h Hohe Tauern 78 km/h

Quelle: GeoSphere Austria

Auswirkungen auf Infrastruktur und Sicherheit

Besonders in den Nockbergen, etwa im Raum Radenthein und Bad Kleinkirchheim, hinterließ der Sturm bereits deutliche Spuren. Umstürzende Bäume beschädigten Stromleitungen und führten zu weitreichenden Unterbrechungen im Netz – wir haben berichtet. Aktuell sind landesweit mehr als 3.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen. Experten mahnen zur Vorsicht, da der stürmische Wind vor allem im Norden mit Böen zwischen 80 und 90 km/h anhält. Kaufmann betont abschließend die anhaltenden Gefahren: „Der stürmische Wind kann weitere Bäume zum Umstürzen bringen – diese können Straßen- und Bahnverbindungen unterbrechen. Auch die Stromversorgung kann beeinträchtigt werden. Wer heute unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig fahren und Waldwege sowie Straßen in der Nähe von Bäumen meiden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 09:15 Uhr aktualisiert