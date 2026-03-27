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/ ©FF Ruden
Das Bild zeigt einen umgekippten Baum in Völkermarkt.
Beim Baum selbst handelte es sich nicht um das kleinste Exemplar.
Völkermarkt
27/03/2026
Feuerwehreinsatz

Lag auf der Straße: Sturmböen entwurzelten riesigen Baum in Kärnten

Sturmböen entwurzelten in Unternberg einen riesigen Baum. Die Feuerwehren Ruden und Griffen räumten die blockierte Straße gemeinsam frei.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Da staunten selbst die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ruden und Griffen nicht schlecht, als sie am Donnerstag zu einem umgestürzten Baum gerufen wurden – denn es handelte sich wahrlich nicht um ein kleines Exemplar. Durch die kräftigen Windböen wurde er aus seiner Verwurzelung gerissen.

Das Bild zeigt einen umgekippten Baum in Völkermarkt.
©FF Ruden

Straße war „schnell wieder befahrbar“

„Gestern wurden wir gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Griffen zu einem umgestürzten Baum nach Unternberg gerufen. Mit vereinten Kräften,konnte die Straße schnell wieder befahrbar gemacht werden“, erklärte die FF Ruden abschließend in den sozialen Medien.

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