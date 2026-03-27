/ ©FF Ruden
Lag auf der Straße: Sturmböen entwurzelten riesigen Baum in Kärnten
Sturmböen entwurzelten in Unternberg einen riesigen Baum. Die Feuerwehren Ruden und Griffen räumten die blockierte Straße gemeinsam frei.
Da staunten selbst die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ruden und Griffen nicht schlecht, als sie am Donnerstag zu einem umgestürzten Baum gerufen wurden – denn es handelte sich wahrlich nicht um ein kleines Exemplar. Durch die kräftigen Windböen wurde er aus seiner Verwurzelung gerissen.
Straße war „schnell wieder befahrbar“
„Gestern wurden wir gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Griffen zu einem umgestürzten Baum nach Unternberg gerufen. Mit vereinten Kräften,konnte die Straße schnell wieder befahrbar gemacht werden“, erklärte die FF Ruden abschließend in den sozialen Medien.
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