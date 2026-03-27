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Das Bild zeigt einen Brand in St. Veit auf 5min.at.
Weitere Infos zum Brand folgen.
St. Veit an der Glan
27/03/2026
Feuer in Kärnten

Brandeinsatz in St. Veit: Feuer in Richtung Obermühlbach gemeldet

Aktuell kommt es bei St. Veit in Richtung Obermühlbach zu einem Brandeinsatz. Die Polizei bestätigt das Geschehen, Details sind noch unklar.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

„Wisst ihr, was da los ist? In St. Veit brennt es“: Aktuell kommt es, wie schon von einem Leser beschrieben, zu einem Brandgeschehen. „Es brennt außerhalb von St. Veit, in Richtung Obermühlbach“, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Ob es sich um ein Wohnhaus oder ein anderes Objekt handelt, konnte bislang nicht bestätigt werden. Weitere Informationen folgen.

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