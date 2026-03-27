Brandeinsatz in St. Veit: Feuer in Richtung Obermühlbach gemeldet

Aktuell kommt es bei St. Veit in Richtung Obermühlbach zu einem Brandeinsatz. Die Polizei bestätigt das Geschehen, Details sind noch unklar.

„Wisst ihr, was da los ist? In St. Veit brennt es“: Aktuell kommt es, wie schon von einem Leser beschrieben, zu einem Brandgeschehen. „Es brennt außerhalb von St. Veit, in Richtung Obermühlbach“, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Ob es sich um ein Wohnhaus oder ein anderes Objekt handelt, konnte bislang nicht bestätigt werden. Weitere Informationen folgen.