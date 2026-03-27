Statt Käserei in die Prostitution geschickt? Anklage gegen Kärntner Paar

Einem Pärchen wird vorgeworfen, eine Frau mit dem Versprechen auf Arbeit in einer Käserei nach Österreich gelockt und zur Prostitution gezwungen zu haben. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Am kommenden Freitag steht am Landesgericht Klagenfurt ein brisanter Fall auf der Tagesordnung. Einem rumänischen Paar wird vorgeworfen, eine Landsfrau unter falschen Versprechungen nach Österreich gelockt und hier zur Prostitution gezwungen zu haben. Die Anklage wiegt schwer: Den Beschuldigten werden der Tatbestand des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels, schwere Körperverletzung sowie Zuhälterei zur Last gelegt. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll das Duo die Frau am 20. Oktober 2024 nach Österreich gebracht haben.

Aus Käse und Karton wurde nichts

„Laut Anklageschrift haben sie gegenüber dem vermeintlichen Opfer angegeben, dass sie in einer österreichischen Käserei bzw. Kartonagenfabrik arbeiten könne. Das vermeintliche Opfer sei ein Zeitraum von zwei Monaten eingeschüchtert worden, wobei ihre gesamten Einkünfte aus der Sex-Arbeit ausgebeutet worden sein sollen. Die angeklagte Erwachsene habe zu diesen Tathandlungen beigetragen, indem sie das vermeintliche Opfer ständig kontrollierte, ihr Mobiltelefon überprüfte sowie Kontaktversuchen mit ihrer Familie unterbunden haben soll“, ergänzt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Vier Stunden an Verhandlungsdauer

Die Hauptverhandlung unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi ist für den Zeitraum von 9 bis 13 Uhr angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für die beiden rumänischen Staatsbürger die Unschuldsvermutung.