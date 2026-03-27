Unternehmer-Leserbrief: „Sind am Limit angekommen“

Die wirtschaftliche Lage in Österreich, aber auch Kärnen spitzt sich zu. SÜDRAST-Geschäftsführerin Birgit Winding meldet sich zur aktuellen Situation in einem Leserbrief zu Wort.

Die Geduld der Unternehmer ist am Ende. Während Betriebe ums Überleben kämpfen, entsteht zunehmend der Eindruck: Die Politik befindet sich im Dornröschenschlaf. Tag für Tag steigen die Kosten – Energie, Wareneinsatz, Personal, Abgaben. Gleichzeitig brechen die Umsätze ein, weil sich die Menschen das Leben schlicht nicht mehr leisten können. Gespart wird überall. Was bleibt, ist eine Wirtschaft, die langsam, aber spürbar ausblutet. Und was passiert auf politischer Ebene? Es wird diskutiert. Und diskutiert. Und noch einmal diskutiert. Doch greifbare Lösungen? Fehlanzeige.

Alltag wird unleistbar

„Bekommen die Verantwortlichen überhaupt noch mit, wie es draußen aussieht?“, fragen sich immer mehr Unternehmer. Während Existenzen auf dem Spiel stehen, werden Themen behandelt, die aktuell kaum Priorität haben. Die wirklich drängenden Probleme hingegen bleiben ungelöst. Besonders brisant: die massiv steigenden Spritpreise. Für viele Betriebe – vom Handwerk bis zur Gastronomie – sind Mobilität und Lieferketten existenziell. Doch auch für Privatpersonen wird der Alltag zunehmend unleistbar. Der Weg zur Arbeit, Einkäufe, Familienleben – alles hängt am Treibstoffpreis. Wie soll sich das auf Dauer noch ausgehen?

„Wann wacht die Politik endlich auf?“

Parallel dazu explodiert die Zahl der Insolvenzen. Und es trifft längst nicht mehr nur einzelne Branchen – es zieht sich durch die gesamte Wirtschaft. Betriebe, die jahrelang solide gearbeitet haben, stehen plötzlich vor dem Aus. Nicht wegen schlechter Führung, sondern wegen eines Systems, das sie im Stich lässt. Die Stimmung ist längst gekippt. Aus Sorge wird Frust. Aus Frust wird Wut. Unternehmer fordern keine Wunder – aber sie fordern endlich Handeln. Weniger Bürokratie, spürbare Entlastungen, klare und schnelle Entscheidungen. Stattdessen herrscht Stillstand. Die zentrale Frage wird immer lauter und lässt sich nicht mehr ignorieren: Wann wacht die Politik endlich auf? Denn eines ist sicher: Wenn jetzt nicht gehandelt wird, wird es für viele Betriebe zu spät sein.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 13:56 Uhr aktualisiert