Zehn Monate Haft nach tödlichem Unfall an Halloween

Zehn Monate Haft für 25-Jährige: Nach einem tödlichen Unfall in Saag mit 1,37 Promille und Tempo 105 verurteilte das Gericht die Lenkerin. Eine 18-Jährige starb bei der Halloween-Heimfahrt.

Ein tragischer Unfall erschütterte am 31. Oktober die Ortschaft Saag: Vier junge Frauen befanden sich nach einer Halloween-Party auf dem Heimweg, als der Wagen einer 24-Jährigen gegen die Betonwand einer Unterführung prallte. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb eine 18-jährige Insassin noch an der Unfallstelle, die Fahrerin und zwei weitere Begleiterinnen erlitten schwere Verletzungen.

„Sonst würde ich so grantig schauen“

Die Ermittlungen ergaben eine fatale Kombination aus Alkoholeinfluss (1,37 Promille) und massiver Geschwindigkeitsüberschreitung von 105 statt der erlaubten 50 km/h. Vor dem Landesgericht Klagenfurt zeigte sich die mittlerweile 25-jährige Angeklagte geständig. Sie gab an, in einer Bar Wodka konsumiert zu haben, nachdem eine Freundin sie dazu animiert hatte: „Sonst würde ich so grantig schauen.“ Die Fahrerin betonte zudem, sie wäre nicht gefahren, wenn sie sich betrunken gefühlt hätte, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht.

„Leute werden einfach nicht gescheiter“

Richterin Claudia Bandion-Ortner fällte ein noch nicht rechtskräftiges Urteil: zehn Monate unbedingte Haft. In der Begründung hob sie die notwendige Signalwirkung hervor: „Dieser Fall zeigt klar auf, wohin Alkohol am Steuer führen kann. Und zwar zu einer Katastrophe für die Opfer, ihre Familien und für die Lenkerin selbst.“ Trotz Unbescholtenheit und Geständnis sei eine bedingte Strafe aus Gründen der Generalprävention nicht angemessen, so die Richterin: „Da können noch so viel Kontrollen stattfinden, die Leute werden einfach nicht gescheiter.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 14:02 Uhr aktualisiert