Kärntnerin Sophie produziert Musik im eigenen Home-Studio in Wien

Mit nur 20 Jahren hat die gebürtige Kärntnerin Sophie ihren Sound gefunden. Gemeinsam mit ihrer Verlobten Maggie produziert sie im Wiener Home-Studio Songs, die „wie von Zauberhand“ entstehen.

Sie ist erst 20 Jahre jung, hat ihre Wurzeln in Kärnten und erobert von Wien aus die Indie-Pop-Szene: Sophie. Gemeinsam mit ihrer Verlobten Maggie produziert sie Musik, die direkt ins Herz geht. Im Gespräch mit 5 Minuten gibt die Künstlerin Einblicke in ihr Home-Studio, ihr kommendes Album und warum die Liebe ihr größter Motor ist.

Musik war immer mehr als ein Hobby

Musik war für Sophie nie nur ein Hobby, sondern ein lebenslanger Begleiter. „Ich mache Musik schon, seit ich ein Kind bin. Gemeinsam mit meiner Familie habe ich viel musiziert und schon mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu spielen“, erzählt Sophie gegenüber 5 Minuten. Doch der Weg zum eigenen Sound führte über die Welt der Worte. Während ihrer Schulzeit verfasste sie leidenschaftlich Gedichte – eine Lyrik-Liebe, die bis heute anhält.

Der Weg zum eigenen Sound

Irgendwann kam der entscheidende Impuls: Warum nicht Text und Klang vereinen? „Irgendwann habe ich mir dann gedacht, warum nicht die Gedichte oder anderen Texte mit Musik hinterlegen? Am Anfang habe ich viel experimentiert und wusste nicht genau, wie ich das angehe“, so Sophie. Dank Blog-Einträgen und Videos eignete sie sich das Know-how selbst an. Ein Genre-Wechsel brachte schließlich den Durchbruch: „Bevor ich zum Indie-Pop kam, habe ich mich in der Rock-Richtung ausprobiert, das hat jedoch nicht so gut funktioniert. Ich bin sehr froh, dass mich mein Weg zu diesem Genre gebracht hat“.

„Wie von Zauberhand“

Der wahre Wendepunkt war jedoch privater Natur. Seit sie mit ihrer Verlobten Maggie Wallner zusammen ist, fließt die Inspiration fast von selbst. „Als ich mit meiner jetzigen Verlobten zusammengekommen bin, sind die Songtexte wie von Zauberhand auf das Papier gekommen“, verrät die 20-Jährige lächelnd. Die meisten ihrer Songs drehen sich um ihr gemeinsames Leben und ihre Beziehung. Produziert wird alles in den eigenen vier Wänden. Das Home-Studio, das Maggie aus Kärnten mit in die gemeinsame Wohnung nach Wien gebracht hat, ist das kreative Zentrum des Paares. Die Rollenverteilung ist klar definiert: Sophie schreibt die Texte und komponiert die Melodien, während Maggie als Profi am Mischpult steht. „Beim Recorden und Mixen übernimmt sie den wichtigsten Part, da sie sich mit dem Programm auskennt. Ich spiele die Instrumente ein – E-Bass und Gitarre – und sie hinterlegt den Beat, spielt Klavier oder singt die zweite Stimme“, erklärt Sophie im Gespräch.

©zVg: Sophie Die Beziehung zu ihrer Verlobten Maggie Wallner lässt bei Sophie die Songtexte „wie von Zauberhand“ entstehen.

Ein Album wie eine Reise

Nach zwei bereits veröffentlichten Singles arbeitet das Duo nun intensiv am ersten Album. Die Hörer erwartet eine emotionale Achterbahnfahrt. Neben klassischen Indie-Pop-Nummern wird es auch „Ausreißer“ geben: Von Liebessongs bis hin zu traurigen Balladen. „Einige Songs sind sehr persönlich und verletzlich, andere eher beobachtend – so kleine Momentaufnahmen aus dem Alltag, die man vielleicht sonst übersieht“, beschreibt Sophie . Ihr Ziel ist klar: „Insgesamt soll sich das Album wie eine Reise anfühlen: mal leise und introspektiv, mal laut und befreiend – aber immer nah dran an echten Gefühlen.“

©zVg: Sophie Sophie (20) schreibt ihre Songs aus tiefster Überzeugung und mit einer Vorliebe für Indie-Pop.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 15:19 Uhr aktualisiert