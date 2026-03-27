Social-Media-Verbot in Österreich: „Wir müssen viel früher ansetzen“

Die Bundesregierung macht ernst: Nach dem Vorbild Australiens soll noch vor Herbst 2026 ein verpflichtendes Mindestalter von 14 Jahren für Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat eingeführt werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll bereits bis Juni vorliegen.

Expertin aus Kärnten: „Sicherheit entsteht durch Verstehen“

Für die Kärntner Social-Media-Expertin und Unternehmerin Delphine Rotheneder, die selbst Mutter ist, greift ein reines Verbot zu kurz. „Ich verstehe das Verbot und ich finde es als ersten Schritt sogar gut. Es zeigt, dass wir beginnen zu verstehen: Social Media ist kein Spielzeug. Es ist ein Raum mit Wirkung, Einfluss und Verantwortung“, so Rotheneder in einer Aussendung. Gleichzeitig warnt sie davor, sich auf der gesetzlichen Regelung auszuruhen. „Ein Verbot schützt kurzfristig. Aber es bereitet nicht vor. In Wahrheit verschieben wir das Problem nur nach hinten.“ Für sie liegt der Schlüssel in der Begleitung: „Wir können Kinder nicht dauerhaft von der digitalen Welt fernhalten. Die entscheidende Frage ist nicht, ob sie Social Media nutzen werden, sondern wie gut sie darauf vorbereitet sind. Kinder und Jugendliche müssen lernen, was Sichtbarkeit bedeutet, wie sie mit Vergleich umgehen und wie sie bei sich bleiben, auch wenn sie online sind.“ Kinder müssten den Umgang mit Social Media schon früher gelernt bekommen: „Wir müssen viel früher ansetzen. In Schulen, im Alltag und im familiären Umfeld. Nicht erst dann, wenn Kinder online gehen, sondern davor.“

©Marygoodfoto Am Foto: Kärntner Social-Media-Expertin und Unternehmerin Delphine Rotheneder.

Das sind die politischen Meinungen zum Verbot

Laut Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ist das Ziel klar: „Geben wir den Kindern ihre Kindheit zurück.“ Unterstützung kommt von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), der betont: „Was wir unseren Kindern im persönlichen Umgang nicht zumuten würden, sollten wir auch in der digitalen Welt nicht akzeptieren.“ Nicht alle teilen die Begeisterung der Regierung. Während die NEOS die Altersgrenze ab 14 Jahren als „sinnvoll“ begrüßen, üben Grüne und FPÖ Kritik. Barbara Neßler (Grüne) bezeichnet die Pläne als „viel PR, kein Plan“ und vermisst konkrete Details zum Datenschutz. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht im Verbot sogar einen „Rammbock gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit“ und warnt vor einer „Zensurpeitsche“ gegen die Jugend.