Waldbrand im Oberen Mölltal – Hubschrauber im Löscheinsatz

HBI Günther Schmidl (Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stv. und Kommandant der FF Großkirchheim) bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass in Winklern ein Waldbrand ausgebrochen ist. „Ein Hubschrauber ist aktuell im Einsatz zum Löschen“, so gegenüber 5 Minuten.

1,5 Hektar Wald stehen in Flammen

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober (FF Flattach-Fragant) gibt gegenüber 5 Minuten einen Einblick in die aktuelle Situation: „Die genaue Lage ist in der Gemeinde Winklern, Ortschaft Reintal, sonnenseitig. Zirka 1,5 Hektar Wald brennen momentan.“ Zur Gefahr für Anwohner erklärt Schober: „Noch besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, es brennt Richtung Berg. In etwa 300 Höhenmetern liegt der nächste Hof. Man ist momentan etwas eingezingelt, aber man weiß nicht, wie der Wind geht. Es ist windabhängig.“ Ein Hubschrauber des BMI ist bereits zur Unterstützung aus der Luft im Einsatz.

Gefährdung der Bevölkerung aktuell nicht gegeben

Bezirkshauptmann Markus Lerch betont im Gespräch mit 5 Minuten: „Das Gebiet ist steil, die Waldbrandbekämpfung findet durchgehend statt. Eine Gefährdung der Bevölkerung ist zur Zeit nicht gegeben.“ Ob der Brand heute noch unter Kontrolle gebracht werden kann, bleibt offen: „Wir schauen, dass wir heute bestmögliche Fortschritte erzielen. Man kann es aber noch nicht genau sagen, da der Wind unbekannt ist. Je nach Windstärke kann es sein, dass es morgen noch Arbeiten geben wird.“

#Update 20.45 Uhr: 140 Einsatzkräfte

„Aufgrund des starken Windes kippte vermutlich ein Baum auf eine Stromleitung, die den Wald durchquert, wodurch Leitungen durchtrennt wurden und sich ein Feuer entzündete“, so die Kärntner Polizei in einer aktuellen Aussendung. „Der Brand breitete sich aufgrund des anhaltenden Windes stark in Richtung Norden aus, weshalb auch der Polizeihubschrauber Libelle zur Unterstützung der Brandbekämpfung bis zum Einbruch der Dunkelheit zum Einsatz kam“. Mit Einsetzen der Dunkelheit wurden die ca. 140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aufgrund der Eigengefährdung im Gelände abgezogen. Die Brandwache wird von der örtlich zuständigen Feuerwehr gestellt. Die Löscharbeiten werden am morgen (28. März) fortgesetzt.

©Thomas Kaiser |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert