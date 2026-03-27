Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng übernimmt erstmals eine Hauptrolle im Fernsehen: Am Karsamstag, dem 4. April 2026, ist sie um 20.15 Uhr in "Herzklang – Zurück zu mir" zu sehen.

Der Film führt die Zuschauer auch zurück in Naschenwengs Heimat Kärnten: Es geht um Schlagersängerin Melanie (Melissa Naschenweng), die trotz erfolgreicher Karriere an ihrem Weg im Showbusiness zweifelt. Nachdem sie auch noch von ihrem Freund betrogen wird, nimmt der Wunsch nach Veränderung überhand und Melanie tritt die Flucht in ihre Heimat Kärnten an. Dort hilft sie ihrer Großmutter auf deren Almwirtschaft und findet schließlich zu sich selbst zurück – und zu einem Kärntner Nationalpark-Ranger. Am Ende steht Melanie vor der schweren Entscheidung: alte Heimat und neue Liebe oder doch zurück ins Rampenlicht?

Drehort: Kärnten, Osttirol und Wien

„Unter der Regie von Patricia Frey nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger standen im August und September 2025 in Kärnten, Osttirol und Wien [die Schauspieler] vor der Kamera“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Ausstrahlung am 4. April

Neben Melissa Naschenweng sind bekannte Schauspieler wie Ferdinand Seebacher, Michael Steinocher und Katharina Pichler zu sehen. Im Zuge der Premiere veröffentlicht die Künstlerin auch neue Musik: Der eigens für den Film geschriebene Song „Hoamat in mir“ unterstreicht die starke Verbindung zur Heimat Kärnten. „Da ich genau diesen Spagat liebe, verbinde ich in der Figur Melanie zwei Welten – das bodenständige Bauernmädel und die Bühnenkünstlerin. Und genau das macht für mich die Botschaft aus: Das eine schließt das andere nicht aus. Heimat, Musik und Gefühle gehören einfach zu mir, und ich bin überglücklich – mein erster eigener Film bedeutet mir extrem viel“, so Melissa Naschenweng. Am Karsamstag, dem 4. April 2026, i um 20.15 Uhr auf ORF 1.