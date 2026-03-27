Kärntens Winterbilanz: 85.000 Arbeitsstunden für sichere Straßen

Die Kosten lagen damit über dem Vorjahr. Insgesamt standen 423 Mitarbeiter in 17 Straßenmeistereien und vier Bauhöfen im Einsatz und leisteten mehr als 85.000 Arbeitsstunden. Unterstützt wurden sie von einer umfangreichen Fahrzeugflotte, darunter LKWs, Unimogs und Schneefräsen. Besonders herausfordernd war in diesem Winter die anhaltende Glatteisgefahr. „Neben der Schneeräumung ist heuer vor allem der Streudienst stark ins Gewicht gefallen. Ein kostenintensiver, aber enorm wichtiger Faktor für die Verkehrssicherheit“, betonte Gruber.

Mehr Streusalz und Sole

Der erhöhte Bedarf zeigt sich auch beim Materialeinsatz: Rund 18.800 Tonnen Streusalz und mehr als 6.800 Tonnen Sole wurden auf Kärntens Straßen ausgebracht – deutlich mehr als im Jahr zuvor. Gleichzeitig habe sich die Strategie des Landes bewährt, verstärkt auf eigene Salzlagerung und Soleproduktion zu setzen, um Engpässe zu vermeiden und die Effizienz zu steigern, so in einer Aussendung vom Land Kärnten.

Neue Investitionen geplant

Auch die Modernisierung schreitet voran: Der Winterdienst wird schrittweise digitalisiert, zudem wurde der Fuhrpark mit neuen, umweltfreundlicheren Fahrzeugen erweitert. Für die kommende Saison sind bereits weitere Investitionen geplant. „Der Winterdienst ist und bleibt eine der wichtigsten Leistungen unserer Landesstraßenverwaltung“, so Gruber, der sich bei den Einsatzkräften für ihren Einsatz – auch an Feiertagen – bedankte.