Sonniger Samstag in Kärnten – Wind lässt nach

Der Samstag bringt in Kärnten überwiegend freundliches Frühlingswetter. Laut GeoSphere Austria „scheint in Oberkärnten von der Früh weg die Sonne“, und auch in der Osthälfte lockern die Wolken rasch auf.

Erst gegen Abend ziehen von Westen her einige harmlose, hohe Wolken auf. Gleichzeitig schwächt sich der Nordwind deutlich ab. Die Temperaturen erreichen laut GeoSphere Austria „Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad“ und liegen damit im saisonalen Durchschnitt.

Auf den Bergen

Auch in den Bergen zeigt sich das Wetter überwiegend freundlich. „Vor allem in den westlichen Gebirgsgruppen“ ist es sehr sonnig, während sich auch weiter östlich die Wolken im Tagesverlauf auflockern. Die Gipfel bleiben dabei frei, ehe am Abend ebenfalls hohe Wolken aufziehen. Der Wind ist insgesamt schwächer als zuletzt, lediglich im Osten sind in exponierten Lagen noch Böen bis 50 km/h möglich. Die Temperaturen liegen in 1.000 Metern Seehöhe bei rund 8 Grad, in 2.000 Metern bei etwa minus 3 Grad und in 3.000 Metern bei rund minus 9 Grad.