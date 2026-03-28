Mehr Medienbildung: Kärntner Schüler feiern „historischen Durchbruch“

Die Schule in Österreich steht vor einer großen Änderung: Künftig sollen Inhalte zu Demokratie- und Medienbildung fix im Unterricht verankert werden. Für die Schülerunion Kärnten ist das ein „historischer Erfolg“.

Schon jetzt ist klar, wohin die Reise geht: Ab dem Schuljahr 2027/28 wird der Unterricht neu aufgestellt, 5 Minuten berichtete. Statt mehr Stunden gibt es eine Verschiebung der Inhalte. Zwei der bisher zwölf Latein-Stunden in der AHS-Oberstufe fallen weg, dafür rücken Medienkompetenz, Demokratiebildung und der Umgang mit Künstlicher Intelligenz stärker in den Fokus. „Die Gesamtstundenzahl wird nicht erhöht, Schulen können neue Inhalte flexibel selbst integrieren“, erklärt Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Schulen sollen dabei selbst entscheiden können, ob die Inhalte als eigenes Fach oder in einem Fächerbündel unterrichtet werden. Klar ist aber: Alle Schüler sollen diese Themen durchnehmen.

©BKA / Christopher Dunker Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP): „Schutz alleine reicht nicht.“

Meilenstein nach Jahrzehnten

Am Freitag, dem 27. März 2026, präsentierte die Bundesregierung die Lehrplan-Modernisierung – mit weitreichenden Neuerungen. Für die Schülerunion Kärnten geht damit eine langjährige Forderung in Erfüllung. „Heute ist ein Meilenstein für unser Bildungssystem. Besonders die Verankerung von Demokratie- und Medienbildung bietet uns Schülern die nötige Orientierung in einer Welt, die durch Desinformation immer komplexer wird“, betont Bundesobmann Maximilian Pech. Auch in Kärnten zeigt man sich zufrieden. Landesobmann Jan Rauch spricht von einem Durchbruch nach jahrzehntelangem Einsatz: „Wir haben über 50 Jahre für die Demokratie- und Medienbildung gekämpft. Endlich erhalten wir Schüler die Werkzeuge, um Desinformation zu erkennen und uns in einer digitalisierten Gesellschaft sicher zu bewegen.“

Fokus auf KI und digitale Welt

Neben Demokratie- und Medienbildung wird auch Künstliche Intelligenz fixer Bestandteil im Unterricht. Für die Schülerunion ein notwendiger Schritt. „Zudem bestimmen KI und Informatik unsere Zukunft. Es ist entscheidend, dass wir in der Schule lernen, wie diese Technologien funktionieren, anstatt sie nur passiv zu nutzen“, so Rauch weiter. Die Inhalte sollen Schüler befähigen, Medien kritisch zu hinterfragen, eigene Projekte umzusetzen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

Kritik an Kürzungen

Trotz der positiven Stimmung gibt es auch kritische Stimmen. Vor allem die geplante Kürzung bei der zweiten lebenden Fremdsprache sorgt für Skepsis. „Die geplante Kürzung bei der zweiten lebenden Fremdsprache ist ein Wermutstropfen, der zu einem Qualitätsverlust führen kann“, warnt Rauch. Die Freude über die neuen Inhalte überwiegt dennoch klar.

Regierung plant Social-Media-Verbot

Parallel dazu plant die Bundesregierung strengere Regeln für soziale Netzwerke. EinSocial-Media-Verbot bis 14 Jahre gilt als fix. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sagt dazu: „Es ist ein guter Tag für Kinder in unserem Land. Wir werden entschlossen vor den negativen Auswirkungen von Social Media-Plattformen schützen.“ Kinder würden oft alleine gelassen, Risiken reichen laut Regierung von Sucht bis hin zu Einsamkeit. Ziel sei es, „ein sicheres, ein gesundes Aufwachsen“ zu ermöglichen.

©Parlamentsdirektion /​ Katie-Aileen Dempsey Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ): „Es ist ein guter Tag für Kinder in unserem Land. Wir werden entschlossen vor den negativen Auswirkungen von Social Media-Plattformen schützen.“

„Schutz alleine reicht nicht“

Neben Verboten setzt die Regierung auch auf Bildung. „Schutz alleine reicht nicht“, stellt Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) klar. Genau hier schließt das neue Schulfach an: Jugendliche sollen lernen, Informationen richtig einzuordnen und sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Ein Gesetzesentwurf zum Social-Media-Verbot soll bis Ende Juni vorliegen. Die Umsetzung könnte, nach EU-Prüfung, mehrere Monate dauern.