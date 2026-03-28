Beliebter Kirchenwirt wird versteigert

Lange war nicht bekannt, wie es um das Traditionsgasthaus Kirchenwirt in Gnesau steht. Nun ist klar - er wird versteigert.

Der Verkauf des Traditionsgasthofes Kirchenwirt in Gnesau, Feldkirchen, hat sich lange verzögert. Der Eigentümer war im Ausland und nicht erreichbar. Nun wird das Gasthaus versteigert.

Kirchenwirt wird versteigert

Lange wurde spekuliert, was mit dem beliebten Gasthof Kirchenwirt passiert. Wenn man einen Blick in die Ediktsdatei der Republik Österreich wirft, wird diese Frage beantwortet. Es kommt nämlich zu einer Zwangsversteigerung des Gasthauses. Diese findet am 5. Mai um 13 Uhr beim Bezirksgericht Feldkirchen statt.

So kannst du mitbieten

Wer beim Gnesauer Kirchenwirt mitbieten möchte, muss vorab eine finanzielle Hürde nehmen: das Vadium. Ohne diese Sicherheitsleistung bleibst du leider nur Zuschauer. In diesem konkreten Fall sind 27.130 Euro als Einsatz gefragt, das entspricht den gesetzlich üblichen zehn Prozent des offiziellen Schätzwerts, der mit 271.300 Euro festgesetzt wurde. Das Mindestgebot liegt übrigens bei 135.650 Euro.