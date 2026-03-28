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Bild auf 5min.at zeigt den Kirchenwirt in Gnesau.
Der Kirchenwirt in Gnesau wird versteigert.
Gnesau
28/03/2026
In Gnesau

Beliebter Kirchenwirt wird versteigert

Lange war nicht bekannt, wie es um das Traditionsgasthaus Kirchenwirt in Gnesau steht. Nun ist klar - er wird versteigert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Der Verkauf des Traditionsgasthofes Kirchenwirt in Gnesau, Feldkirchen, hat sich lange verzögert. Der Eigentümer war im Ausland und nicht erreichbar. Nun wird das Gasthaus versteigert.

Kirchenwirt wird versteigert

Lange wurde spekuliert, was mit dem beliebten Gasthof Kirchenwirt passiert. Wenn man einen Blick in die Ediktsdatei der Republik Österreich wirft, wird diese Frage beantwortet. Es kommt nämlich zu einer Zwangsversteigerung des Gasthauses. Diese findet am 5. Mai um 13 Uhr beim Bezirksgericht Feldkirchen statt.

So kannst du mitbieten

Wer beim Gnesauer Kirchenwirt mitbieten möchte, muss vorab eine finanzielle Hürde nehmen: das Vadium. Ohne diese Sicherheitsleistung bleibst du leider nur Zuschauer. In diesem konkreten Fall sind 27.130 Euro als Einsatz gefragt, das entspricht den gesetzlich üblichen zehn Prozent des offiziellen Schätzwerts, der mit 271.300 Euro festgesetzt wurde. Das Mindestgebot liegt übrigens bei 135.650 Euro.

Alle Infos auf einen kurzen Blick:

Auf einen Blick: Die Versteigerung in Gnesau

  • Termin & Ort: 5. Mai 2026 um 13 Uhr im Bezirksgericht Feldkirchen (Verhandlungssaal).
  • Objektwert (Schätzwert): 271.300 Euro laut offiziellem Gutachten.
  • Einstiegspreis: Das geringste Gebot startet bei exakt  135.650 Euro.
  • Kaution (Vadium): Um mitbieten zu dürfen, müssen vorab 27.130 Euro (10 Prozent des Schätzwerts) als Sicherheit hinterlegt werden.
  • Das Objekt: Ein traditionsreicher Gasthof mit ca. 470 m² Gebäudefläche auf einem 513 m² großen Grundstück (Adresse: Gnesau 31).
  • Bieterverfahren: Gesteigert wird in Schritten von jeweils 10 Prozent, bis kein weiteres Gebot mehr erfolgt – der Höchstbietende erhält den Zuschlag.

KI-Hinweis: Die Infobox wurde mittels Künstlicher Intelligenz erstellt, aber vor Veröffentlichung sorgfältig von einem Redakteur überprüft.

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