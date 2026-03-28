Sturm-Update: Fast alle Haushalte in Kärnten wieder mit Strom versorgt

Der Sturm hat gestern, 27. März, seinen Tribut in Kärnten gefordert. Tausende Haushalte waren ohne Strom. Doch wie sieht die Lage heute aus?

Tausende Haushalte in Kärnten waren am Freitag ohne Strom. Auch ein Supermarkt war betroffen. Grund dafür waren die starken Windböen. Heute, Samstag, sind nahezu alle Haushalte wieder mit Elektrizität versorgt.

Vereinzelt noch Haushalte betroffen

Robert Schmaranz, Bereichsleiter beim Kärnten Netz, erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Wir konnten bereits gestern Abend nahezu alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgen.“ Vereinzelt gibt es noch Probleme, aber die betroffenen Personen werden heute wieder mit Elektrizität rechnen können. „Der Fokus lag auf der Kundenversorgung, nun müssen wir generell die Sturmschäden beseitigen“, sagt Schmaranz.

Warst du auch vom Stromausfall betroffen? Ja, bei mir ist auch kurz der Strom ausgefallen Nein, ich habe nichts davon mitbekommen Ich wohne nicht in der betroffenen Region Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Große Schäden wegen Sturm

Im Raum Villach und auch Klagenfurt sollte es keine Probleme mehr geben. Einzelne Haushalte in abgelegenen Lagen kärntenweit sind noch stromlos, aber auch hier wird schon an den Störungen intensiv gearbeitet. Allerdings gibt es große Schäden durch den Sturm. Auch gestaltete sich die Arbeit für die Monteure am Freitag schwierig. Aufgrund erhöhter Gefahr wurden sie von Feuerwehren unterstützt. „Bis alle Schäden behoben sind, wird es wohl rund eine Woche dauern“, meint Schmaranz abschließend.