Waldbrand fordert Feuerwehren: „Es ist eine Wahnsinnsleistung“

Freitagnachmittag brach im Oberen Mölltal ein großflächiger Waldbrand aus. Auch heute sind rund 113 Floriani im Einsatz um das Feuer weiter zu löschen.

Der Waldbrand in Winklern, Oberes Mölltal, forderte die Kärntner Feuerwehren. Aber auch heute sind noch rund 113 Floriani vor Ort. Die Lage sieht mittlerweile besser aus.

113 Floriani im Einsatz

Gestern brach ein Waldbrand in Winklern aus, es kam zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. Rund 140 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Mittlerweile schaut es schon sehr gut aus. Aber man muss immer wieder betonen, wie wichtig es ist, was die Feuerwehren in Kärnten für die Bevölkerung leisten“. Rund 113 Floriani befinden sich noch vor Ort. Ein Hubschrauber vom Innenministerium ist auch im Einsatz.

©FF Spittal | Der Waldbrand in… ©Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant | ..:Winklern fordert… ©FF Spittal | …die Feuerwehren. ©FF Spittal

Einsatz gefährlich

„Gestern war der Einsatz gefährlich, aufgrund des Sturms. Und das Gelände ist teilweise sehr steil. Hier gab es teilweise auch Steinschläge. Zwischendurch war es frustrierend, aber ich muss wieder betonen, was für eine Wahnsinnsleistung die Feuerwehren abliefern“, sagt Schober. Heute wird das Gebiet überflogen und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Diese werden dann gezielt bekämpft.

Vier Hektar Wald abgebrannt

Am Freitag war die Rede davon, dass 1,5 Hektar Wald betroffen seien. Heute wurde aber bekannt, dass es rund vier Hektar sind. Die Glutnesterbekämpfung wird heute noch den ganzen Tag andauern, danach folgen noch einige Tage Brandwache.