Wetter-Umschwung in Kärnten: Erst Frühlingssonne, dann Schneeschauer

Die Osterferien in Kärnten sind gestartet. Am heutigen Samstag zeigt sich die Sonne. Doch wie werden die kommenden Tage wettertechnisch?

Die Wolken dominieren in Kärnten bald den Himmel.

Die Wolken dominieren in Kärnten bald den Himmel.

Am heutigen Samstag lacht kärntenweit meist die Sonne vom Himmel. Höchsttemperaturen von 14 Grad werden erwartet. Gegen Abend kommen dann ein paar harmlose Wolken auf. Doch wie werden die kommenden Tage wettertechnisch?

Am Sonntag tauchen Wolken auf

Am Sonntag machen sich ausgedehnte Wolken bemerkbar. Am Vormittag ist es oft bedeckt, es bleibt aber trocken. Am Nachmittag lockert sich der Himmel etwas auf, am häufigsten kommt dann die Sonne im Südwesten Kärntens zum Vorschein. Vor allem im Norden ist es aber weiterhin windig. Es wird etwas kühler mit Tageshöchstwerten zwischen 7 bis 11 Grad.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Der Osterwochenstart in Kärnten

Am Montag scheint zunächst etwas die Sonne, dann ziehen aber zunehmend dichtere Wolken durch. „In Kärnten dürfte es jedoch weitestgehend trocken bleiben, am ehesten sind in Teilen Oberkärntens kurze Schauer möglich, die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Meter“, sagen die Meteorologen der GeoSphere voraus. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 12 Grad. Am Dienstag, 31. März, halten sich noch viele Wolken, aber nur stellenweise gibt es kurze Schneeschauer, diese werden voraussichtlich zwischen 700 bis 1100 Meter liegen, unterhalb gibt es Regen. Nur da und dort scheint in Kärnten etwas die Sonne. Es wird eher kühl mit Höchstwerten zwischen 6 und 11 Grad.

Wochenteilung

„Am Mittwoch lockern die Wolken etwas auf und in den südwestlichen Landesteilen kann sich dann voraussichtlich etwas länger die Sonne zeigen“, heißt es seitens der Wetterexperten der GeoSphere. Mit Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad bleibt es für die Jahreszeit leicht zu kühl.

Kurzüberlick: Samstag: Viel Sonne und mild bei bis zu 14 Grad.

Sonntag: Bewölkt, windig im Norden und kühler (7 bis 11 Grad).

Montag: Mix aus Sonne und Wolken, lokale Schauer möglich (7 bis 12 Grad).

Dienstag: Trüb mit Regen- und Schneeschauern ab 700 Meter (6 bis 11 Grad).

Mittwoch: Wolken lockern im Südwesten auf, kühl bei 5 bis 10 Grad.



