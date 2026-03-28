Plöckenpass-Freigabe wegen Felsstürzen verzögert – Nassfeldpass gesperrt

Es scheint eine "Neverending Story" zu sein: Wieder gab es Felsstürze am Plöckenpass. Nun verzögert sich die Freigabe. Auch der Nassfeldpass ist gesperrt.

Die Freigabe des Plöckenpass verzögert sich und der Nassfeldpass ist ab 7. April gesperrt.

Die Freigabe des Plöckenpass verzögert sich und der Nassfeldpass ist ab 7. April gesperrt.

Der Plöckenpass war in den vergangenen Jahren öfter gesperrt als befahrbar. Die Verbindungsstraße zwischen Kötschach-Mauthen und dem italienischen Paluzza in Friaul war seit Jänner wegen Bauarbeiten dicht. Eigentlich hätte die Öffnung im März stattfinden sollen. Nachdem es schon Spekulationen gab, wonach die Öffnung ins Wanken geraten könnte, wird dies nun vonseiten des ÖAMTC bestätigt.

Plöckenpass zu Ostern gesperrt

Wie es heißt, ist ein Freigabe-Termin ungewiss. Schuld seien weitere Felsstürze und die ungünstige Wetterlage der letzten Wochen. Eine vorsichtige Schätzung seitens des ÖAMTC besagt, dass die Speerre wohl bis Mitte Mai verlängert werden. „Dass die Verbindung über Ostern geöffnet wird, kann ausgeschlossen werden“, wird mitgeteilt.

Nassfeldpass ab 7. April gesperrt

Der Grenzübergang der Nassfeld Straße (B90) ist wegen Bauarbeiten auf der italienischen Seite von 7. April bis voraussichtlich 15. Juni 2026 gesperrt, informiert der ÖAMTC weiters. Auf der österreichischen Seite kann man bis zur Staatsgrenze fahren.