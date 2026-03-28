Kärntner Schülerparlament: Acht Anträge sollen Schulalltag verbessern

Insgesamt konnten acht Anträge behandelt werden, die zentrale Themen aus dem Schulalltag der Kärntner Schüler aufgreifen und konkrete Verbesserungen anstoßen sollen, heißt es in einer Aussendung.

Von Gesundheits- bis zur Finanzbildung

Die behandelten Anträge deckten ein breites Spektrum ab: von Gesundheitsbildung und Erster Hilfe über Begabungsförderung und Motivation im Unterricht bis hin zu mehr Finanzbildung, stärkerer Gemeinschaft in Klassen sowie moderner Sexualkunde. Auch Themen wie Sprachförderung, alternative Lernmöglichkeiten und gesellschaftliche Verantwortung wurden intensiv diskutiert. Das Schüler:innenparlament zeigte wieder, dass junge Menschen aktiv an der Gestaltung ihres Bildungssystems mitwirken wollen, wird weiters mitgeteilt. Die eingebrachten Vorschläge spiegeln die Lebensrealität der Schüler wider und setzen wichtige Impulse für eine zeitgemäße Schule in Kärnten, heißt es.

„Aktiv Verantwortung übernehmen“

Jan Rauch, Landesschulsprecher der BMHS-Schulen in Kärnten, betont die Bedeutung des

Formats: „Das Schüler:innenparlament ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir nicht nur gehört werden wollen, sondern aktiv Verantwortung übernehmen. Die behandelten Anträge zeigen klar: Wir haben konkrete Ideen, wie Schule besser, gerechter und zukunftsfit gestaltet werden kann.“ Mit der erfolgreichen Durchführung des zweiten SIP wird der Dialog zwischen Schülervertretung, Politik und Bildungsverwaltung weiter gestärkt. Die beschlossenen Anliegen sollen nun in die nächsten politischen und bildungspolitischen Schritte einfließen, wird abschließend informiert.