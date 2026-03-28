TV-Falle: Model Larissa Marolt vor laufender Kamera reingelegt

Einiges zu Lachen gibt es wohl heute in der TV-Sendung "Verstehen Sie Spaß?". Mit dabei ist auch das bekannter Kärntner Model Larissa Marolt.

Am heutigen Samstagabend meldet sich „Verstehen Sie Spaß?“ zur Primetime mit der ersten Ausgabe des Jahres zurück. Barbara Schöneberger präsentiert dem Publikum in der großen Samstagabendshow auch diesmal jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Außerdem begrüßt sie im Studio in Berlin mit Larissa Marolt, Sebastian Fitzek und Moritz Bleibtreu prominente Gäste, die in die Falle gelockt wurden oder andere aufs Glatteis führten.

Sauer(kraut) macht lustig?

Marolt wurde mit einem Werbedeal geködert: Das Model wurde für eine große Kampagne rund um das Thema Erdbeeren gebucht, zumindest dachte sie das. Auf einem idyllischen Anwesen wird sie herzlich von der Jungbäuerin in Empfang genommen. Wie diese ihr mitteilt, geht es aber gar nicht um Erdbeeren, sondern um Sauerkraut. Schließlich sei das gesunde Gemüse stark im Kommen.

„Queen of Kraut“?

Larissas Begeisterung hält sich in Grenzen, vor allem, als sie die Kampagnendetails erfährt. In den sozialen Medien kann man bereits einen kurzen Ausschnitt des „Kraut-Shootings“ sehen. Sie zeigt sich teils völlig unglaubwürdig über die Anweisungen des Fotografen und bricht auch in Gelächter aus. Ob die schöne Österreicherin zeigen wird, dass in ihr eine echte „Queen of Kraut“ steckt, kann man heute um 20.15 Uhr auf ORF 1 und ORF ON sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert