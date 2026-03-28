Kärntner Tourismus: „Sehr erfreuliche Zwischenbilanz“ für Wintersaison

Für den Monat Feber 2026 verzeichneten die Kärntner Tourismusbetriebe insgesamt 219.111 Ankünfte (plus 3,9 Prozent) und 1.017.658 Übernachtungen (plus 7,5 Prozent), heißt es in einer Aussendung. Somit bilanziert Kärntens bisherige Wintersaison (November 2025 bis Feber 2026) mit 2.802.934 Übernachtungen mit einem Zuwachs von plus 6,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 707.279 Ankünften (plus 7,8 Prozent) errechnet sich eine durchschnittliche Verweildauer von 4,0 Nächten, wird weiters mitgeteilt.

Über 1,8 Millionen Auslands-Nächtigungen in Kärnten

Bei der Analyse der Herkunftsländer sei eine weitere Dynamik der Auslandsmärkte sichtbar. Mit 1.809.341 Nächtigungen gibt es hier ein Plus von 9,4 Prozent. Der Anteil der Übernachtungen aus dem Ausland an den Gesamtnächtigungen beläuft sich auf 64,2 Prozent, informiert die Kärnten Werbung weiter. Besonders stark performten auch in der laufenden Saison die Märkte Tschechien (plus 10,2 Prozent), Polen (plus 23,4 Prozent), Kroatien (plus 12,7 Prozent) und Ungarn mit einem Nächtigungszuwachs von 5,2 Prozent. Aber auch die Nächtigungen der Gäste aus den Niederlanden brachten mit Plus 7,6 Prozent ein äußerst positives Ergebnis. Ebenso wie die Märkte Italien (plus 4,5 Prozent) und Slowenien (plus 3,3 Prozent). Aus dem Heimmarkt Österreich sind Plus 0,8 Prozent an Übernachtungen im bisherigen Winter zu verzeichnen, wird weiters mitgeteilt.

„Erfreuliches Signal“ für Kärnten

„Diese Zahlen sind ein erfreuliches Signal für den Tourismusstandort Kärnten. Unsere breit gefächerten Winterangebote werden gut angenommen – vom gezielten Fokus auf Ski-alpin-Produkte wie ‚Skifahren lernen in 3 Tagen‘ für Neu- und Wiedereinsteiger bis hin zu vielfältigen Erlebnissen abseits der Pisten“, betont Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. „Besonders erfreulich ist, dass Kärnten auch als äußerst familienfreundliche Winterdestination wahrgenommen wird. Genau diese Stärken rücken wir konsequent in den Mittelpunkt unserer Angebote.“

Das ist die stärkste Tourismusregion in Kärnten

Regional betrachtet sei die Region Nassfeld – Pressegger See / Lesachtal / Weissensee mit 750.645 Nächtigungen die stärkste Tourismusregion der laufenden Wintersaison und vereine 26,8 Prozent aller Übernachtungen in Kärnten auf sich. Den höchsten relativen Zuwachs verzeichnet die Region Klopeiner See – Südkärnten / Lavanttal mit einem Plus von plus 14,5 Prozent, wird abschließend mitgeteilt.