Kärnten: Mehr Gehalt für über 7.500 Beschäftigte im Sozialwesen

Das Land Kärnten übernimmt die kollektivvertraglichen Gehaltsentwicklungen in der Sozialwirtschaft und berücksichtigt darüber hinaus die Teuerung bei den laufenden Kosten der Einrichtungen.

Die entsprechenden Beschlüsse wurden in der letzten Regierungssitzung gefasst. Auf Antrag von Landesrätin Beate Prettner werden dafür im Jahr 2026 zusätzliche Mittel in der Höhe von 12,34 Millionen Euro bereitgestellt. Diese entfallen auf die Bereiche Pflege (circa 7,5 Millionen Euro), Chancengleichheit (4,1 Millionen Euro) sowie psychosoziale Versorgung (circa 700.000 Euro).

2,6 Prozent ab 1. April 2026

„Gerade in Zeiten eines strengen Budgetvollzugs ist klar: Die Absicherung zentraler sozialer Dienstleistungen hat für uns oberste Priorität“, so Prettner. „Diese Leistungen sind unverzichtbar – für die Beschäftigten ebenso wie für die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.“ Die Valorisierungen 2026 berücksichtigen die Erhöhung der Gehälter nach dem SWÖ-Kollektivvertrag (2,6 Prozent ab 1. April 2026; 1,95 Prozent auf das Gesamtjahr berechnet) sowie die durchschnittliche Steigerung des Verbraucherpreisindexes von 3,6 Prozent, wird seitens des Landes mitgeteilt.

Über 7.500 Beschäftigte in den Kärntner Einrichtungen

Davon profitieren über 7.500 Beschäftigte in den Kärntner Einrichtungen, informiert das Land weiter. Gleichzeitig können zehntausende Menschen weiterhin auf verlässliche Angebote zählen – sei es im stationären oder mobilen Pflegebereich, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder in der psychosozialen Betreuung. „Hinter all diesen Leistungen stehen engagierte Fachkräfte, die mit großer Professionalität und Menschlichkeit arbeiten. Ihr Einsatz ist das Rückgrat unseres Pflege-, Gesundheits- und Sozialsystems. Ihre Arbeit verdient Anerkennung, Respekt und verlässliche Rahmenbedingungen“, betont Prettner.