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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Der Sonntag wird in Kärnten wolkig.
Kärnten
28/03/2026
Wetterprognose

Wolkiger Sonntag in Kärnten: Sonne lässt sich erst später blicken

Der Sonntag wird meist wolkig. Es soll aber trocken bleiben. Erst später kommt die Sonne im Südwesten des Landes zum Vorschein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Am Sonntag machen sich ausgedehnte Wolken bemerkbar. „Am Vormittag ist es oft bedeckt, es bleibt aber trocken. Am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf, am häufigsten kommt dann die Sonne im Südwesten Kärntens zum Vorschein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem im Norden soll es weiterhin windig werden. Die Temperaturen sind etwas kühler mit Tageshöchstwerten zwischen sieben bis elf Grad.

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