Wolkiger Sonntag in Kärnten: Sonne lässt sich erst später blicken

Der Sonntag wird meist wolkig. Es soll aber trocken bleiben. Erst später kommt die Sonne im Südwesten des Landes zum Vorschein.

Am Sonntag machen sich ausgedehnte Wolken bemerkbar. „Am Vormittag ist es oft bedeckt, es bleibt aber trocken. Am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf, am häufigsten kommt dann die Sonne im Südwesten Kärntens zum Vorschein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem im Norden soll es weiterhin windig werden. Die Temperaturen sind etwas kühler mit Tageshöchstwerten zwischen sieben bis elf Grad.