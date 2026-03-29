25 Aussteller begeisterten beim Ostermarkt in Launsdorf

„Stöbern, Staunen und Genießen“ lautete das Motto am 22. März beim St. Georgener Ostermarkt, der bereits zum dritten Mal erfolgreich im Kultursaal Launsdorf stattfand.

25 Aussteller – darunter Kunsthandwerker sowie regionale Produzenten aus der Längseegemeinde und Umgebung – präsentierten ihre vielfältigen und kreativen Produkte. Von liebevoll gestalteter Osterdekoration bis hin zu regionalen Schmankerln war für jeden Geschmack etwas dabei.

Zahlreiche Besucher und karitatives Kuchenbuffet

Die zahlreichen Besucher zeigten großes Interesse, sodass viele der angebotenen Waren regen Absatz fanden, heißt es vonseiten der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Der Markt wurde von Wirtschafts- und Landwirtschaftsreferent Hannes Rabitsch, sowie Kulturreferent Ewald Göschl gemeinsam mit Ingrid Bodner organisiert. Auch heuer sorgte eine große Ostertombola mit attraktiven Preisen der Aussteller für zusätzliche Begeisterung. Ein weiterer schöner Aspekt: Der Reinerlös des beliebten Kuchenbuffets kommt karitativen Zwecken in der Gemeinde zugute, wird abschließend mitgeteilt.