Gute Neuigkeiten: Nun hat auch der Eselpark Maltatal wieder geöffnet. Und das unter neuer Führung.

Der Eselpark Maltatal hat wieder geöffnet.

Der Eselpark Maltatal hat wieder geöffnet.

Der Eselpark Maltatal ist gestern, 28. März, in die neue Saison gestartet. Und das unter neuer Führung: Sebastian Gollenz hat ihn von seinem Vater übernommen. Mit wem möchtest du die Esel besuchen gehen?

Eselpark wieder geöffnet

Der Eselpark wurde bereits 1988 gegründet. Und ist seit gestern wieder geöffnet. Heuer werden auch noch rund 13 Eselfohlen erwartet. Neben den Eseln gibt es aber auch ganz viele andere Tiere zu entdecken. Über 100 Exemplare aus der Fauna, unterschiedlichster Rassen, warten auf deinen Besuch.