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/ ©Eselpark Maltatal
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Babyesel.
Der Eselpark Maltatal hat wieder geöffnet.
Maltatal
29/03/2026
Ausflug

Eselpark Maltatal hat wieder geöffnet

Gute Neuigkeiten: Nun hat auch der Eselpark Maltatal wieder geöffnet. Und das unter neuer Führung.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Der Eselpark Maltatal ist gestern, 28. März, in die neue Saison gestartet. Und das unter neuer Führung: Sebastian Gollenz hat ihn von seinem Vater übernommen. Mit wem möchtest du die Esel besuchen gehen?

Eselpark wieder geöffnet

Der Eselpark wurde bereits 1988 gegründet. Und ist seit gestern wieder geöffnet. Heuer werden auch noch rund 13 Eselfohlen erwartet. Neben den Eseln gibt es aber auch ganz viele andere Tiere zu entdecken. Über 100 Exemplare aus der Fauna, unterschiedlichster Rassen, warten auf deinen Besuch.

Öffnungszeiten:

  • 28.03. & 29.03. (Samstag & Sonntag): ab 13 Uhr geöffnet

  • 04.04. & 05.04. (Samstag & Sonntag): ab 13 Uhr geöffnet

  • Ab 11. April: 13 bis 18 Uhr

  • Mai bis September: 10 bis 19 Uhr

  • Ab 14. September: 13 bis 18 Uhr

  • Oktober: Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Wichtige Informationen

  • Ticket-Gültigkeit: Die Eintrittskarte gilt für die gesamte Saison beziehungsweise für den gesamten Urlaub.

  • Zahlungsmethode: Kartenzahlung ist nicht möglich (nur Barzahlung).

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