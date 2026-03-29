Ein Steirer besucht Klagenfurt

Der Schriftsteller Reinhard P. Gruber hat 1973 vom Leben des Steirers Franz Hödlmoser erzählt und in seiner Satire die Einteilung der Steirer in Feldsteirer, Waldsteirer, Flusssteirer, Bachsteirer, Bergsteirer, Gebirgssteirer und Alpensteirer erläutert. 5 Minuten ergänzt an dieser Stelle und erzählt vom Ausflug eines Stadtsteirers nach Klagenfurt.

Aus Graz

Unser Held, nennen wir ihn Hödlmoser junior, kommt also dank der Koralmbahn in knapp 45 Minuten aus seiner Hauptstadt Graz in Kärntens Metropole Klagenfurt an. Zügigen Schrittes verlässt unser Stadtsteirer den Hauptbahnhof und steht im Nichts, in der Pampa, im Vakuum der beginnenden Bahnhofstraße. Oder auch der endenden Bahnhofstraße, es kommt auf die Sichtweise und -richtung an. Unser Held macht sich also auf den Weg ins Zentrum der pulsierenden Großstadt Klagenfurt, er will den Lindwurm sehen. Dieses furchterregende Monster, gehauen aus einem einzigen Block Kreuzbergl-Schiefers.

Der Steirer in Klagenfurt

Vorbei an architektonischen Meisterwerken wie der Arbeiterkammer, dem ÖGB und der Wirtschaftskammer, stets den bröckelnden Asphalt unter seinen Füßen bewundernd, flaniert Hödlmosers Enkel Richtung Innenstadt. Die Straße ist breit, der Weg ist weit. Endlich erreicht unser Stadtsteirer den Mittelpunkt seiner Route und darf sich linker Hand am beeindruckenden Baujuwel der Kelag ergötzen. Immerhin entdeckt er jetzt auch das ehemalige Verwaltungsgebäude der Hüttenberger Eisengesellschaft, das nun in Ermangelung einer Eisengesellschaft die Kärntner Landesregierung beherbergt. Die Innenstadt, die Klagenfurter City, naht, ahnt unser Tourist. Immerhin ist er jetzt in der Oberen Bahnhofstraße – jener Nobelmeile, in die vor Jahrzehnten die Bürger naher Städte wie St. Veit traditionell und oft zum Shoppen pilgerten. Unser Stadtsteirer wird nicht enttäuscht, zwischen einer Unzahl von Barber-Shops und Kebap-Buden findet er tatsächlich ganz vereinzelt auch ein traditionelles Fachgeschäft. Irgendein autochthoner Klagenfurter weist unserem Grazer letztlich den Weg zum Lindwurm. Hödlmoser findet locker den Platz, er findet allerdings den Lindwurm nicht.

Wo ist die Würfeluhr?

Ein Markt mit dem Charme einer ostdeutschen Handwerksmesse des Jahres 1975 versteckt das Vieh, das den Klagenfurtern heilig ist. Aber der Benediktinerplatz, der dortige Markt, der ist doch so berühmt! Es ist auch nicht weit dorthin und Hödlmoser junior genießt das kulinarische und gesunde Angebot. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit, denn die Koralmbahn zurück nach Graz wartet nicht. Wie viel Zeit er noch hat, weiß unser Städtetourist allerdings nicht. Oder besser gesagt: Er hat mehrere Zeiten zur Auswahl. Die berühmte Würfeluhr auf dem Benediktinerplatz zeigt auf jeder Seite eine andere Zeit an. Die Uhr, ein fast baugleiches Modell wie jenes, das erstmals 1907 in Wien aufgestellt wurde und dort Kultstatus hat, ist seit Monaten defekt, kaputt, komplett hin. Zur Reparatur dieses Wahrzeichens fehlt der Kärntner Landeshauptstadt leider das finanzielle Substrat. Hödlmoser schüttelt den Kopf: „Die haben nicht einmal mehr das Geld, eine Uhr zu reparieren.“ Oder einfach keine Lust dazu. Und so verzichtet unser steirischer Besucher, sich irgendwie noch mit den Öffis zum Wörthersee durchzufragen und durchzukämpfen, und fährt wieder heim. Dank Koralmbahn ist er ja in 45 Minuten wieder in seiner geliebten Grazer Heimat. Oder ob er noch einmal kommt und ob bis dahin wenigstens die Uhr wieder funktioniert? Wer kann das schon sagen.