Taxibranche leidet: „Trinkgeld ist unsere Spritpreisbremse“

Für viele ist das Tanken zum Grauen geworden. Was für Privatpersonen schon ein Loch in die Geldbörse zaubert, bringt eine Branche in die Krise. Denn Taxifahrer leiden unter den hohen Spritkosten.

Privatpersonen überlegen zweimal, ob sie derzeit Fahrten mit ihrem Auto machen. Grund sind die enorm gestiegenen Tankkosten. Aber eine Branche ist auf den Tank und die Fahrzeuge angewiesen: Taxiunternehmen.

Tarife dürfen nicht selbstständig erhöht werden

„Für die Taxibranche sind die Spritkosten eine Katastrophe. Wir dürfen unsere Tarife ja nicht einfach anpassen, demnach sind die Preise gleich, trotz erhöhter Tankkosten“, erzählt der Funktaxi-Pressesprecher exklusiv im Interview mit 5 Minuten. „Unser Trinkgeld ist unsere Spritpreisbremse“, sagt er. Die Unternehmer nehmen eben das Trinkgeld her, um damit die Extrakosten des Tankens ein wenig auszugleichen. Viele Taxifahrer verzweifeln. Einmal Volltanken eines Taxibusses kostet derzeit nämlich rund 140 Euro.

©5 Minuten Die Spritpreise, beispielsweise in Villach, sind enorm hoch.

Ab 1. Mai Tariferhöhung

„Aber wir hatten tatsächlich Glück. Denn am 1. Mai kommt eine geplante Tariferhöhung, die vom Land Kärnten ausgeht“. Ohne diese Anpassung würden laut dem Sprecher wohl so manche Taxiunternehmer aufgeben. Die Städte Villach und Klagenfurt haben dieselben Preise. In anderen Gemeinden kann man sich bei den Tarifen absprechen. Einige Taxiunternehmer sind früh genug auf Elektroautos umgestiegen. Aber diejenigen, die noch an Benzin und Diesel gebunden sind, leiden unter den hohen Kosten und warten auf die Tarif-Erhöhung im Mai.