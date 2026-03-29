Flughafen Klagenfurt: Flugzeugwartungen sollen Standort stärken

„Der Flughafen Klagenfurt erweitert sein Geschäftsfeld und gewinnt mit dem slowenischen Flugzeugwartungsunternehmen Solinair einen neuen Partner am Standort“, heißt es vom Airport. Das Unternehmen werde künftig Wartungsleistungen direkt am Flughafen erbringen, wofür Büro- sowie Abstellflächen am Vorfeld angemietet wurden.

Wartungsdienstleistungen am Airport Klagenfurt

Die Niederlassung am Flughafen wird Wartungsdienstleistungen für bis zu acht Flugzeuge des Typs Bombardier CRJ900 durchführen – zwei Flugzeuge sind bereits heute am Klagenfurt Airport eingetroffen. „Die Ansiedelung stellt einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Flughafens dar und ist als langfristige Partnerschaft angelegt“, wird weiters mitgeteilt. Neben der strategischen Erweiterung des Leistungsportfolios für geplante Wartungstätigkeiten soll dies auch die Attraktivität für bestehende und zukünftige Airlinepartner für kurzfristig notwendige Wartungsdienstleistungen stärken.

„Strategischer Mehrwert für unseren Flughafen“

„Die Ansiedelung eines Wartungsunternehmens direkt am Flughafen ist ein strategischer Mehrwert für unseren Flughafen. Ein Wartungsbetrieb vor Ort ist nicht nur für jene Fluggesellschaften von Vorteil, die Klagenfurt anfliegen, sondern auch ein wesentlicher Impuls für die gut angelaufene Flächenentwicklung“, betont Geschäftsführer Maximilian Wildt.