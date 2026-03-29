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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme und einen Mann mit einem Säckchen Pulver in der Hand.
Ein Klagenfurter wurde aufgrund der Verdachtes auf Suchtgifthandel festgenommen.
Klagenfurt
29/03/2026
Hausdurchsuchung

Heroin, Kokain und Cannabis gefunden: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Ein Mann aus Klagenfurt wird verdächtigt, Drogen besessen und an Abnehmer weiterverkauft zu haben. Es kam zu einer Hausdurchsuchung.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

Ein 29-jähriger Klagenfurter steht im Verdacht, in der Zeit zwischen Jänner 2025 und Anfang Dezember 2025 an seiner Wohnadresse mehrere hundert Gramm Cannabis, circa zehn Gramm Kokain sowie rund zehn Gramm Heroin an bekannte und unbekannte Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft zu haben, teilt die Kärntner Polizei mit.

Drogen besessen und weiterverkauft?

Weiters wird er beschuldigt, am 4. Dezember 2025 im Zuge einer bei ihm durchgeführten, von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten, Hausdurchsuchung circa 396 Gramm Heroin und rund 1.870 Gramm Cannabis für den gewinnbringenden Weiterverkauf besessen zu haben. Des Weiteren steht er im Verdacht, eine Indoor Cannabis Plantage zur Gewinnung von Cannabis betrieben und daraus eine nicht bekannte Menge Cannabis für den zum Teil gewinnbringenden Weiterverkauf angepflanzt, erzeugt und besessen zu haben, so vonseiten der Beamten.

Festnahme bei Hausdurchsuchung

Der Verdächtige wurde am 4. Dezember 2025 im Zuge der Hausdurchsuchung festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. „Er ist zu den Vorwürfen teilweise geständig. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht“, heißt es von der Polizei abschließend.

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