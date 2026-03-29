Sonne, Wolken, kaum Regen: So wird der Montag in Kärnten

Ein freundlicher Start, dann mehr Wolken: In Kärnten bleibt es meist trocken, nur vereinzelt sind Schauer möglich. Zum Abend hin lockert es wieder etwas auf.

„Am Montag scheint zunächst östlich von Villach etwas die Sonne, dann ziehen ausgedehnte und zunehmend dichtere Wolken durch. In Kärnten dürfte es jedoch weitestgehend trocken bleiben, am ehesten sind in Teilen Oberkärntens kurze Schauer möglich, die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900m“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Später lockert es wieder etwas auf. Die Höchstwerte erreichen Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad.