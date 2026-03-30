Stadtbücherei Wolfsberg muss vorübergehend schließen

Die Stadtbücherei Wolfsberg bleibt am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. April 2026, aufgrund einer umfassenden Systemumstellung geschlossen. Der bisherige Online-Katalog (OPAC) steht ab 14. April 2026 nicht mehr zur Verfügung.

Leihfristen werden verlängert

Nach Abschluss der Umstellung ist der neue OPAC hier erreichbar. Das neue System bietet langfristig effizientere Arbeitsabläufe, höhere technische Stabilität und zeitgemäße Serviceleistungen für alle Nutzerinnen und Nutzer. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden alle aktuellen Leihfristen automatisch bis 20. April 2026 verlängert. Für Bibliothekskundinnen und -kunden entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Die Stadtbücherei Wolfsberg bittet um Verständnis für die notwendige, kurzzeitige Schließung und freut sich darauf, ab 20. April 2026 wieder wie gewohnt für die Bevölkerung da zu sein.