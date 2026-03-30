Kärntner musste in Salzburg seine Kennzeichen abgeben: Schwere Mängel

Ein 30-jähriger Kärntner musste in der Stadt Salzburg seine Fahrzeugkennzeichen abgeben, weil er den Motor seines Fahrzeuges im Betrieb immer wieder aufheulen ließ und zudem die Bremsleistung mangelhaft war. Letztlich wurden zehn schwere Mängel, wie beispielsweise gerissene Gummimanschetten und trocken gelaufene Lager, festgestellt.