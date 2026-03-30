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/ ©LPD Vorarlberg
Bild auf 5min.at zeigt Polizisten bei einer Anhaltung.
In Salzburg wurde ein Kärntner seine Kennzeichen los.
Kärnten/Salzburg
30/03/2026
Polizei-Kontrolle

Kärntner musste in Salzburg seine Kennzeichen abgeben: Schwere Mängel

Am 27. März kontrollierte die Salzburger Polizei Verkehrsteilnehmer. Auch ein Kärntner fiel auf.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Ein 30-jähriger Kärntner musste in der Stadt Salzburg seine Fahrzeugkennzeichen abgeben, weil er den Motor seines Fahrzeuges im Betrieb immer wieder aufheulen ließ und zudem die Bremsleistung mangelhaft war. Letztlich wurden zehn schwere Mängel, wie beispielsweise gerissene Gummimanschetten und trocken gelaufene Lager, festgestellt.

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