Immobilienfirma aus Kärnten ist pleite

Das Landesgericht Klagenfurt hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der TARA Immobilienmanagement GmbH mit Sitz in Völkermarkt bekanntgegeben.

Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Klaus Haslinglehner, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt, gibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Insolvenzgläubiger sind dazu aufgerufen, ihre Forderungen bis spätestens 27. April 2026 beim Gericht anzumelden.

Gläubigerversammlung

Die Berichtstagsatzung, die erste Gläubigerversammlung sowie die allgemeine Prüfungstagsatzung finden am 12. Mai 2026 um 9 Uhr im Landesgericht Klagenfurt statt. Gläubiger werden gebeten, Belege zur Glaubhaftmachung ihrer Forderungen mitzubringen. Der KSV berichtet, dass derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die

Schulden vorliegen.