Viel zu warm und trocken: Der März-Rückblick für Kärnten

Der März war in Kärnten deutlich zu warm. So lagen die Temperaturen rund 1 bis 2 Grad über den gemessenen langjährigen Mitteln. Vor allem die erste Monatshälfte war sehr warm.

März war in Kärnten viel zu warm

Die mittlere Temperatur lag 1,1 Grad Celsius über dem Klimamittel der Referenzperiode 1991 bis 2020 und sogar 2,7 Grad Celsius über dem älteren Vergleichszeitraum 1961 bis 1990, berichtet David Kaufmann von tauernwetter.at. Das bestätigt auch GeoSphere-Experte Gerhard Hohenwarter. Besonders die erste Monatshälfte war dabei rekordverdächtig warm, ehe kühlere Luftmassen im letzten Monatsdrittel für eine spürbare Abkühlung sorgten. Den höchsten Wert im Kärntner Flachland erreichte St. Andrä im Lavanttal mit 18,5 Grad Celsius. Kältester Ort in Kärnten war Weitensfeld mit minus 5,7 Grad Celsius.

Es war viel zu trocken

Auch war der März wesentlich zu trocken. „Die Niederschlagssummen liegen bei minus 80-90 Prozent zum Durchschnitt der langjährigen Messungen“, sagt Hohenwarter. Es fielen im Schnitt nur rund 19 Millimeter Niederschlag. „In den sechs Monaten von Oktober 2025 bis März 2026 fielen in Kärnten und Osttirol zusammen nur 289 Millimeter Niederschlag, während der Durchschnitt bei 456 Millimetern liegt — ein Defizit von 36 Prozent. Am stärksten von der Trockenheit betroffen waren im März St. Veit an der Glan, Feldkirchen und Gmünd“, berichtet der Meteorologe Kaufmann.

Sturm am Monatsende

Die Sonnenstunden waren dafür ausgeglichen und nicht auffällig.. Treibach-Althofen kam auf 189 Sonnenstunden, Pörtschach und Kornat im Lesachtal folgten mit rund 185 bis 186 Stunden. Zum Monatsende sorgte eine kräftige Strömung für markante Windböen: Im Mölltal wurden in Obervellach Spitzen von 98 Stundenkilometern gemessen, auf den Bergen erreichte die Kölnbreinsperre 134 Stundenkilometer.