Tanken in Slowenien: Das sind die neuen Spritpreise und Beschränkungen

Sprit in Slowenien wird teurer: Die Preise für Diesel und Benzin sollen ab morgen erneut steigen, Tanktouristen müssen also in Zukunft wohl auch im Nachbarland tiefer in die Tasche greifen. Zudem bleiben Beschränkungen aufrecht.

Der Dieselpreis in Österreich hat mittlerweile die 2-Euro-Marke überschritten – ein Umstand, der viele Autofahrer dazu verleitet, im benachbarten Slowenien zu tanken, wo der Literpreis zuletzt noch bei rund 1,50 Euro lag. Doch der „Sprit-Tourismus“ hatte auch weitreichende Folgen, mehr dazu liest du auf 5min.at unter: Tank-Chaos in Slowenien: Regierung führt Sprit-Limit ein. Massive Lieferengpässe und die hohe Nachfrage aus dem Ausland haben das Logistiksystem Sloweniens stark belastet. An vielen Tankstellen, besonders in Grenzregionen wie der Steiermark, Kärnten oder dem Burgenland, wurde Diesel rationiert oder war bereits ausverkauft: Ansturm aus Kärnten – Slowenischer Tankstelle ging Diesel aus.

Neue Preise: Spritpreise auch in Slowenien angestiegen

Auch in Slowenien sind die Tankpreise daher zuletzt am 24. März gestiegen: Benzin (95 Oktan) kostete 1,581 Euro pro Liter, Diesel lag bei 1,696 Euro. Die Abgabe war außerdem je nach Tankstelle auf 50 Liter Benzin bzw. 30 Liter Diesel begrenzt. 5 Minuten berichtete: Spritpreise nun auch in Slowenien gestiegen.

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Nun steht wohl erneut eine Erhöhung der Preise bevor. Wie ein 5 Minuten Leser nach einem Lokalaugenschein bei einer Tankstelle nahe der Grenze zu Kärnten berichtet, sollen die Preise dort ab morgen, 31. März, für Diesel 1,807 Euro und für Benzin (95 Oktan) 1,616 Euro betragen. Zudem soll die Beschränkung von 50 Litern Benzin für Privatpersonen weiterhin gelten. Für Firmen liege die Beschränkung dann bei 200 Litern, heißt es. Offen bleibt noch, ob die Preise bei anderen Tankstellen im Lande ähnlich ausfallen werden, vermutet wird dies jedoch schon.

©privat | Auch in Slowenien steigen die Preise für Sprit. ©privat | Es gelten Beschränkungen. ©privat

Kraftstoff‑Preisregulierung in Slowenien

In Slowenien gelten seit einiger Zeit staatliche Vorschriften, die den Verkaufspreis von Benzin und Diesel an Tankstellen abseits der Autobahnen begrenzen. Die Regierung bestimmt dabei die maximalen Gewinnspannen für Händler, wodurch die Preise im Landesinneren vergleichsweise günstig bleiben. Auf Autobahntankstellen hingegen gibt es keine Preisobergrenzen, weshalb die Spritpreise dort deutlich höher ausfallen. Bisher wurden die staatlich festgelegten Höchstpreise alle zwei Wochen überprüft und angepasst. Ende März 2026 änderte die slowenische Regierung diese Regelung: Künftig sollen die Preise wöchentlich neu festgelegt werden, um flexibler auf Schwankungen am Ölmarkt, wie steigende Rohölpreise, reagieren zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 18:41 Uhr aktualisiert