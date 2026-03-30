Streit um Bärenwürste: Kärntner Händler gewinnt gegen Tierschützer

Ein Kärntner Händler hat vor Gericht gegen Tierschützer gewonnen: Der Verkauf seiner Bärenwurst sei legal, da das Fleisch aus kontrollierter Jagd in Slowenien stammt. Der Tierschutzverein muss seine Vorwürfe widerrufen.

Anfang April 2025 gab es in Kärnten Aufregung um einen Händler, der Bärenwurst verkauft. Der Tierschutz Austria hatte den Landwirt angezeigt, weil ein Verstoß gegen das Kärntner Naturschutzgesetz vermutet wurde. Im Rechtsstreit um die umstrittene Bärenwurst gibt es nun ein erstes Urteil.

Streit um Bärenwurst in Kärnten: Tierschützer verurteilt

Tierschützer, die den Verkauf als rechtswidrig bezeichnet hatten, verloren vor Gericht. Das Fleisch stammt aus legaler Jagd in Slowenien, der Verkauf ist damit legal. Der Händler klagte daraufhin erfolgreich gegen den Wiener Tierschutzverein, der nun in erster Instanz zur Veröffentlichung eines Widerrufs verpflichtet ist, wie der Anwalt des Kärntners am Montag in einer Aussendung mitteilte. Eine mögliche Berufung gegen das Urteil ist noch offen.

