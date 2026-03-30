Jährlich sterben über 400 Hasen auf Kärntens Straßen

In Kärnten wird die Osterzeit für viele Wildtiere besonders gefährlich: Jährlich fallen hier Hunderte Hasen dem Straßenverkehr zum Opfer, allein im vergangenen Jahr waren es 439 Tiere.

Zuletzt wurden in Kärnten in einem Jahr mehr als 400 Hasen von Fahrzeugen getötet, machen VCÖ und WWF auf Daten der Statistik Austria aufmerksam.

Zuletzt wurden in Kärnten in einem Jahr mehr als 400 Hasen von Fahrzeugen getötet, machen VCÖ und WWF auf Daten der Statistik Austria aufmerksam.

Rund um Ostern erreicht die Paarungszeit der Hasen ihren Höhepunkt. In dieser besonders aktiven Phase wird der Straßenverkehr zur tödlichen Gefahr für die Tiere: Zuletzt wurden in Kärnten in einem Jahr mehr als 400 Hasen von Fahrzeugen getötet, machen VCÖ und WWF auf Daten der Statistik Austria aufmerksam. Erfasst sind darin nur die gemeldeten Fälle, die Dunkelziffer ist höher. Zusätzlich kamen zuletzt noch fast 3.400 andere Wildtiere im Straßenverkehr ums Leben, darunter mehr als 2.100 Rehe, rund 420 Füchse und rund 190 Dachse. VCÖ und WWF setzen sich für einen stärkeren Schutz der Natur- und Lebensräume vor weiterer Verbauung ein.

Überquerung der Straße für Tiere lebensgefährlich

Mehr als 11.800 Kilometer Straßen durchziehen Kärnten und zerschneiden damit auch den Lebensraum von Tieren. „Jede neue Straße reißt die Landschaft weiter auseinander: Lebensräume zerbrechen, Arten verschwinden – und der Verkehr wächst unaufhaltsam. Die Wissenschaft schlägt seit Jahren Alarm“, sagt Simon Pories vom WWF Österreich. Das Überqueren der Straßen ist für Tiere lebensgefährlich. Je mehr Autos und Lastwagen fahren und je höher deren Tempo, umso größer das Risiko für Tiere unter die Räder zu kommen. Zuletzt wurden in einem Jahr 439 Hasen im Straßenverkehr tödlich verletzt, allein in den vergangenen fünf Jahren wurde der Straßenverkehr in Kärnten mehr als 2.400 Hasen zur Todesfalle, weisen VCÖ und WWF auf Daten der Statisik Austria hin.

Appell: Autoverkehr reduzieren

„Die Natur darf nicht noch mehr unter die Räder kommen. Es gibt heute wirksamere und günstigere Maßnahmen zur Reduktion von Staus und für die Bewältigung der Mobilität als den Straßenausbau. Wenn wir den Öffentlichen Verkehr, den Radverkehr und Fahrgemeinschaften forcieren, verringert das den Straßenverkehr – zur Freude nicht nur der Tiere, sondern auch der Anrainerinnen und Anrainer“, betont Klara Maria Schenk vom VCÖ. WWF und VCÖ sprechen sich für eine Reduktion des hohen Bodenverbrauchs aus. Wichtig sei eine verkehrssparende Siedlungsentwicklung, die die Ortskerne stärkt und die Zersiedelung stoppt. Auch das Mobilitätsverhalten hat Einfluss auf das Unfallrisiko für Meister Lampe, Bambi & Co. Gelingt es, den Autoverkehr zu reduzieren, sei es durch Fahrgemeinschaften, durch die Verlagerung auf den Öffentlichen Verkehr oder bei kurzen Strecken auf das Fahrrad sind auch die Tiere sicherer mobil

In diesen Bundesland wurden die meisten Hasen getötet

Im Bundesländer-Vergleich fielen in Niederösterreich mit 8.341 Tieren die meisten Hasen dem Straßenverkehr zum Opfer, berichten VCÖ und WWF. Es folgen Oberösterreich (3.048), das Burgenland (2.636), Steiermark (2.053) und Kärnten (439).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 20:12 Uhr aktualisiert